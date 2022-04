¡Ximena Duque se pierde uno de los momentos más importantes de su pequeña Skye! Fue la propia empresaria quien así lo anunció mientras estaba de viaje. A pesar de no estar con ella en este instante, celebró su logro por todo lo alto: "¡Bravo mi princesa!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era uno de los momentos más esperados para Ximena Duque y su esposo Jay Adkins. ¡Y por fin se dio! Ocurrió justo cuando la colombiana y su pareja se encontraban de viaje por motivos de trabajo. Llevaba semanas anunciando que su pequeña Skye estaba a punto de conseguir algo muy importante. Sus papis, emocionados, soñaban con estar presentes en este instante tan significativo para ambos. ¡Finalmente sucedió! Fue la propia Ximena quien así lo dio a conocer con un gran sentimiento de felicidad a través de sus historias de Instagram. Le hubiese encantado haber estado allí, pero no pudo ser. ximena duque, rubia Credit: Instagram "Y mientras tanto en casa, se soltó a caminar, ¡bravo mi princesa!", escribió junto a unas imágenes de la benjamina de la casa echando a andar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Skye ya se había soltado y casi, casi lo había logrado, no ha sido hasta ahora que finalmente ha logrado permanecer de pie y sin necesidad de sostenerse de nada ni nadie. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque La pareja celebró los primeros pasitos de su pequeña en casa mientras ellos daban otro paso más en su carrera recogiendo un premio en Las Vegas por su labor y trabajo en Monat. La pareja volvió a cumplir los objetivos de la empresa y ser dos de sus máximos exponentes. Éxito absoluto en lo personal y profesional. ¡Muchas felicidades!

