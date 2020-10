Close

Ximena Duque revela el problemita de salud que le impide estar tan activa en las redes sociales "Ustedes saben que a mí me encanta puro peace and love, pero como me preguntan por qué estoy tan perdida les quería contar", comenzó compartiendo la actriz, quien se encuentra en la dulce espera. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez que Ximena Duque deja de estar activa en las redes sociales sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram intuyen que algo importante está sucediendo en su vida y, como normalmente su ausencia viene motivada por algún tema de salud, la preocupación se hace patente inmediatamente en el ambiente. Este martes no fue la excepción. Tras un día de poca actividad en el ciberespacio, los fans de la actriz colombiana comenzaron a preguntarse por qué estaba tan perdida y Ximena no tardó en despejar la incógnita. Image zoom Ximena Duque Instagram Ximena Duque "He hecho de tripas corazón hoy todo el día. No se imaginan el dolor de espalda, dolor de espalda baja, mal y hoy he tenido así como cólicos superaros, entonces he estado así como que uff. Un día de mucho trabajo y trabajando la mente sobre todo, diciéndome: 'Todo está bien, todo está bien', pero este dolor de la espalda baja es una cosa de locos. Me pasó con Luna y me está pasando con Skye", dio a conocer la también empresaria a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ustedes saben que a mí me encanta puro peace and love, nada negativo, pero como me preguntan por qué estoy tan perdida pues les quería contar ese detallito", agregó. Ximena, quien ya se encuentra en un avanzado estado de embarazo, reconoció que lo que más necesita en estos momentos es consentirse con masajes prenatales, pero no se atreve a ir a un lugar ni que una persona venga a su casa por todo lo que está sucediendo con el virus. "Yo sé que ya mucha gente está relajada con el tema, pero yo no me relajo. Pienso que todavía no es momento de relajarnos, es momento de seguir cuidándonos full, pero bueno en todo caso cada quien con sus decisiones, que papá Dios nos cuide a todos, pero yo por lo menos me estoy superultracuidando porque lo menos que quiero es sentirme mal", aseveró.

