¡Ximena Duque regaña a Telemundo por usar foto de su hija bajo el nombre de Lucifer! La actriz de la Santa Diabla exigió que la cadena de televisión cambiara la foto de su pequeña, usada por error, bajo un titular un tanto demoniaco. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Tremenda metedura de pata de Telemundo al usar por equivocación una foto con la carita de la niña de Ximena Duque! Aunque errar es de humanos, la actriz no dudó en cantarles las cuarenta cuando vio una nota de Caso Cerrado en la que usaron una foto de su hija ilustrando la noticia de que había un niño llamado Lucifer. La cadena, donde la actriz brilló en telenovelas como Corazón Valiente y Santa Diabla, compartió este post que después borraría. Una vez corregido el error, Ximena procedió a borrar también el post de su cuenta donde expresaba su queja. “De una manera muy respetuosa, pido el favor a Telemundo y a la cuenta digital de Caso Cerrado y Un Nuevo Día de quitar inmediatamente la foto de mi hija LUNA ADKINS de esta publicación que sin autorización están usando para una noticia que no tiene nada que ver con mi hija. Agradezco su atención”, escribió bajo la noticia a la que hacía referencia. Image zoom “Pareja nombra a su hijo Lucifer, tienes que conocer su increíble justificación”, era el titular bajo en el que por error se adjuntó el entrañable retrato de la bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pensando también en su hijita, recientemente la actriz rogó a sus seguidores que no olvidaran usar el tapabocas para frenar la pandemia del coronavirus. Image zoom Ximena Duque/Instagram “No me gusta salir a la calle y tener que ponerle una bendita máscara a mi hija, ¡no me gusta!. Me duele el alma y el corazón de verla llorar porque no quiere ponerse una bendita máscara”, afirmó en un video. “Mi gente, salgan con una máscara, no hay necesidad de enfiestarse ahora mismo con un montón de gente, vamos a tener vida para hacerlo. Tratemos entre todos de mejorar esta situación para que podamos salir a la calle sin las benditas máscaras, para que podamos volver a disfrutar y tener una vida normal”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

