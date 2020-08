Gritos y llantos, así reaccionó Ximena Duque al ver el radical cambio de look de su hijo Cristan Carabias La feliz mamá no lo fue tanto cuando vio a su primogénito llegar a casa ¡con un rubio platino! La reacción de la colombiana y su hija Luna fue grabada en video ¡y no tiene desperdicio! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los sustos de las mamás por sus hijos es algo que ha ocurrido por los siglos de los siglos. Nuestra querida Ximena Duque se llevó uno de muerte al ver el nuevo y radical cambio de look con el que llegó a casa su primogénito Cristan Carabias. El joven nos mostraba su paso por la peluquería y el resultado final a través de un video en su canal de Youtube. La transformación no solo es un corte de pelo sino un nuevo y atrevido color. ¡Ahora es rubio platino! Como era de esperar, y conociendo lo apasionada que es Ximena, su reacción fue la de un grito desolador que provocó el llanto desconsolado de Luna que se asustó de ver a su mami así. A la colombiana le faltó poco para también ponerse a llorar, su cara y sus ojos eran un poema. El adolescente de 16 años dio un giro de 180 grados a su imagen que, aunque le sienta a las mil maravillas, es cierto que requiere de un proceso de adaptación. Con las manos en la cabeza, la futura mamá de Skye necesitó unos minutos para asimilar lo que tenía ante sus ojos. "No sé si reír, si llorar, si regañarte, si castigarte por tres meses, no sé que hacer", dijo con cara de pocos amigos frente a la cámara ante la mirada pícara de Cristan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esa no fue la única reacción de sorpresa que compartió. El joven también mostró cómo se quedó su padre, Christian Carabias, al verle llegar. No hubo palabras, tan solo gestos que más que describirlos, ¡hay que verlos! Mientras sus papis no podían creerlo, Jay Adkins, actual esposo de Ximena, se reía y aportaba la nota de humor al asunto que será recordado por siempre por la directora ejecutiva. Mucho más calmada, la mami compartió en sus redes el enlace para que soltáramos unas cuantas risas con su reacción. ¡Y vaya si lo hemos hecho!

Close Share options

Close View image Gritos y llantos, así reaccionó Ximena Duque al ver el radical cambio de look de su hijo Cristan Carabias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.