Close

¡Ximena Duque presume su vientre plano y cuenta cómo lo ha conseguido! Después de tres partos, el último con cesárea, la feliz mamá y empresaria ha compartido sus tips para volver a lucir un abdomen liso en tiempo récord. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay un papel que Ximena Duque ama en su vida, es el de ser mamá. Aunque su tercer embarazo ha tenido complicaciones, primero por contraer el coronavirus, y posteriormente por sufrir una cesárea, igual ha sido una de sus grandes bendiciones. Esta semana presentaba feliz a su hijita Skye en sus redes sociales en unas imágenes enternecedoras. Ella y su esposo, Jay Adkins, posaban enamorados de su bebita a la que finalmente mostraron a sus seguidores. Además de sus sonrisas, hubo algo que llamó especialmente la atención de estas fotos: el vientre plano de la empresaria. Menos de un mes después del nacimiento de la pequeña de la casa, Ximena se ve espectacular. ¿Cómo lo ha hecho? Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Aunque prometió explicarlo con más detalle en breve, la también actriz adelantó algunos de sus pasos para recuperarse en un tiempo récord. Lo más importante es lo que se come y eso quiso resaltarlo. "Después de dar a luz tenemos que cuidar muchísimo nuestra alimentación. Si pueden cocinar en casa, maravilloso", explicó. Y si no tienen tiempo, aconseja que recurran a empresas que cocinan para uno de forma saludable y con alimentos naturales. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque La colombiana de 36 años recordó que con Luna volvió a su peso muy rápido y con la peque ya va por el mismo camino. "Me está pasando lo mismo con Skye, y eso que obviamente no puedo hacer ejercicio....Pero estoy por un muy buen camino", añadió satisfecha. La cesárea le impide hacer deporte, pero en unas semanas, cuando se recupere y el médico le dé permiso, arrancará sus entrenamientos de la mano de su hijo mayor, Cristan Carabias, ya titulado para ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Próximamente, Ximena, siempre muy comprometida con sus seguidoras mujeres, tiene previsto mostrar el paso a paso de su transformación física con videos y contenido detallado de lo que ha ido haciendo. Una información muy valiosa y productiva, cuyo resultado salta a la vista.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Ximena Duque presume su vientre plano y cuenta cómo lo ha conseguido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.