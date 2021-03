Close

¡Qué bella! ¡Aquí la primera sesión de fotos de la bebé de Ximena Duque! ¡Apenas acaba de nacer y Skye Adkins ya es una estrella! La famosa actriz por fin presentó a su bebé y derritió las redes. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Por fin! Los fans de Ximena Duque ya no tendrán que esperar más para ver al detalle a la recién nacida Skye, la hermosa bebé de la actriz y Jay Adkins. La pareja lució radiante y feliz en un encantador posado en el que la famosa colombiana presentó a su pequeñita. Después de un embarazo nada fácil donde la bella actriz y modelo terminó ingresada por culpa del coronavirus, la pequeña Luna ya tiene a su hermanita en casa y también fue partícipe de esta bella sesión fotográfica. "Les presento a Skye ❤" comenzó Ximena Duque su mensaje en las redes. "Una princesa que amamos con todo nuestro corazón... La deseamos, la soñamos y papá Dios nos la envío, nos dio el privilegio de escogernos para ser sus padres, su guía, su refugio. Nuestro compromiso de darle lo mejor siempre será nuestra prioridad", reflexionó. Image zoom Credit: IG Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi corazón está FELIZ, está completo, mis dos princesas soñadas sin duda llegaron a complementar nuestras vidas. Luna tendrá su mejor amiga para toda la vida y Cristan a unas princesitas que lo consentirán siempre", dijo tierna, mencionando a sus tres hijos. Image zoom Credit: IG Ximena Duque "Gracias mi amor", dijo dirigiéndose al papá de sus hijas, "por hacer mis sueños realidad, por ser ese padre ejemplar que siempre soñé para ellas. Nos espera una vida llena de aventuras con nuestras princesas", aseguró. Image zoom Credit: IG Ximena Duque También tuvo unas palabras especiales para su hijo Cristan: "gracias por enseñarme a ser madre, contigo conocí el amor verdadero", aseguró. Sin olvidarse de agradecer a los fotógrafos por su sesión, finalizó efusiva: "LOS AMO hijos ♥ TE AMO ESPOSO!!!". Image zoom Credit: IG Ximena Duque Las reacciones no se hicieron esperar: "¡Hermosos todos!", celebró Carolina Sandoval, mientras que Rashel Díaz reconocía, "¡morí de amor, amiga mía! Qué belleza. Dios es muy bueno y perfecto. Que Dios los bendiga siempre".

