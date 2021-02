Close

Ximena Duque presenta a su hija Skye y cuenta las complicaciones que tuvo durante el parto Después de 20 horas de espera y contracciones, los doctores se vieron obligados a intervenir. Afortunadamente, la pequeña y la mamá están perfectas. ¡Bienvenida Skye! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde el pasado viernes por la noche, Ximena Duque y Jay Adkins estuvieron retrasmitiendo por sus redes sociales el minuto a minuto de su ingreso en el hospital antes de recibir a Skye. Más de 20 horas de parto entre contracciones, bromas y, sobre todo, mucha emoción. Como ocurriera con su primogénita Luna, la pequeña se resistía a salir y tardó casi un día en nacer. La bebé ya está con sus papis, quienes compartieron entusiasmados la primera imagen de segunda princesa. Sin embargo, tal y como contó la propia Ximena en este tierno post, el parto se complicó más de lo esperado y los médicos tuvieron que intervenir de inmediato. "Skye Adkins. 01.6.2021. Después de 20 horas llegó nuestra princesa... El parto terminó en cesárea, aún no puedo creer todo lo que se complicó, pero de una cosa sí estoy segura, y es que todo valió la pena. TE AMO mi princesa", escribió la mami. Seguro que cuando esté más recuperada Ximena contará todos los detalles de lo que pasó. Ahora lo importante es que madre e hija están sanas y todo ha quedado en un pequeño susto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de lo larga que se hizo la espera, la empresaria y su esposo regalaron a sus seguidores unos momentos de lo más cómicos. Jay trató de distraer con ocurrentes bromas y dulces cuidados a su esposa para que el dolor fuera más llevadero. Un compañero perfecto. Ahora toca recuperarse y volver a casa donde Cristan Carabias y Luna esperan impacientes a su hermanita para llenarla de besos y cariños. Muchísimas felicidades a la familia Adkins-Duque ¡y bienvenida Skye!

Ximena Duque presenta a su hija Skye y cuenta las complicaciones que tuvo durante el parto

