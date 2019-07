No participa en una telenovela desde hace tres años, pero Ximena Duque está más cerca que nunca de sus seguidores gracias a las redes sociales. La actriz colombiana tiene una presencia muy activa en Instagram, donde comparte diariamente vídeos y fotos de su día a día como mamá. Precisamente, este martes la intérprete de 34 años llevó a cabo una de las habituales sesiones de preguntas y respuestas que realiza con frecuencia con sus seguidores en la que despejó varias de las dudas que rondan la mente de quienes siguen incondicionalmente su vida y su carrera.

Entre otras cuestiones, Duque aclaró por qué no tiene pensado bautizar a su hija Luna, quien ya tiene un año y medio de vida.

“No bauticé a mi hijo y tampoco voy a bautizar a Luna porque nosotros creemos que ellos se van a bautizar cuando tengan ya uso de razón”, explicó la actriz de exitosas telenovelas como La casa de al lado, Corazón valiente y Santa diabla quien sí es cristiana. “No quiero entrar en temas de religión pero no voy a bautizar a Luna, pero seguramente ella se va a bautizar solita”.

Ximena también habló de si tiene pensado ampliar la familia y tener un tercer hijo.

“Él [refiriéndose a su esposo] me dice que lo que yo quiera así que no sé. La verdad es que estoy muy feliz con mis dos hijos. A veces me gustaría como darle una compañerita o compañerito a Luna por supuesto, pero también me gustaría hacer un par de proyectos más en mi carrera y pues ver qué pasa después o no sé. Pero definitivamente sí me gustaría tener uno más”, reconoció.

La actriz tampoco dejó pasar la que probablemente es la pregunta que más le han hecho en los últimos meses: ¿cuándo regresa a la actuación?

“En Miami no se hacen muchas producciones lamentablemente, solamente esta Telemundo que hace novelas y series. Vamos a ver, no sé la verdad cuándo se presente esa gran oportunidad de regresar a la pantalla chica, espero que sea pronto”, respondió.

“La verdad no tengo prisa, estoy muy feliz disfrutando a mi familia, estoy muy feliz con mi empresa de los lentes, de la ropa de Luna que estoy sacando adelante y haciendo muchísimas cosas de bienes raíces. Como les digo no estoy dejando la actuación a un lado simplemente estoy esperando por ese personaje importante que marque una diferencia importante en mi carrera y cuando llegue me verán de nuevo en la televisión”, aseguró.