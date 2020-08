"Ya puedo mostrar mi pancita". Ximena Duque deja ver su barriga de embarazo La actriz colombiana sorprendió a todos el pasado fin de semana con la noticia de su tercer embarazo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un día, mientras estaban sentados en un restaurante, el primogénito de Ximena Duque, Cristan Carabias, miró a los ojos a su mamá y le dijo ‘mami, tú vas a tener al mejor esposo del mundo y vas a tener dos hijos más’. Lo que en ese momento parecía un sueño lejano e inalcanzable para Ximena ha terminado por cumplirse años después. A sus 35 años, la actriz colombiana no solo ha logrado formar un hermoso hogar junto a su esposo Jay Adkins sino que se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo. Ximena, que dio a conocer la noticia de su embarazo el pasado fin de semana a través de las redes sociales, presumió por primera vez de su barriguita de tres meses de gestación este lunes en Instagram, donde la exestrella de telenovelas como La casa de al lado y Corazón valiente compartió una serie de vídeos en los que explica por qué se demoró en dar la noticia y habla de cómo esta viviendo este último embarazo. Image zoom Ximena Duque presume de embarazo Instagram Ximena Duque "Yo ya aquí puedo mostrar mi pancita. No es que la estuviera escondiendo sino que por supuesto uno espera a los tres meses a que uno sepa que todo está bien", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hace dos semanitas ya me hicieron un sonograma muy importante para determinar que el bebito estaba bien y todo lo demás así que me gusta esperar siempre esos tres meses para dar la noticia. Ya sabemos que el bebé está superbien, así que gracias a todos por sus mensajes tan hermosos que he recibido, de verdad que esas muestras de cariño son espectaculares y no saben de verdad cómo me llenan", aseguró la empresaria. Al igual que sucedió con su anterior embarazo, los tres primeros meses de la dulce espera no han sido fáciles para la actriz ya que ha presentado numerosos síntomas. "Han sido terribles porque me da muy duro, igual que con Luna. Los primeros tres meses ustedes no saben lo que ha sido, pero bueno no hay excusas", aseveró. Ahora que sobrepasó los tres primeros meses del embarazo, Ximena ha podido retomar por fin la actividad física, eso sí con las debidas indicaciones de su doctor. "Yo esperé a cumplir tres meses para empezar a estar activa claro que nunca he dejado de caminar, de montar bici pero ya voy a empezar otra vez con las pesitas", compartió.

