Ximena Duque muestra la decoración de la casa de muñecas de Luna: ¡es un palacio de princesas! La feliz mamá mostró orgullosa cómo está quedando la casita por dentro. Lámparas, dibujos, pintura de fantasía... ¡no le falta detalle! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su hija Luna es la princesa de la casa y como toda princesa requiere de su palacete particular. Por eso sus papis Ximena Duque y Jay Adkins se la están preparando con todo su amor. Hace unas semanas mostraron la casita de muñecas que le estaban construyendo en el jardín. Apenas era un proyecto, sin adornos ni nada, pero el cambio ya se empieza a notar. La colombiana ha dado un aperitivo a sus seguidores y les ha compartido feliz los avances de cómo está quedando por dentro. ¡Es una decoración de cuento! Ya tiene su suelo, la electricidad instalada y las paredes pintadas con diferentes adornos y colores. ¡Los dibujos sobre ellas son verdaderas obras de arte! Predominan los colores vivos y las flores, todo un homenaje a la naturaleza que hace de este lugar un espacio acogedor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los adornos también comienzan a llegar. Ximena enseñó la espectacular lámpara de palacio que reina la salita principal y que ya cuenta con luz. Image zoom Credit: Instagram Ximena Duque Aunque todavía faltan muchas cosas por hacer, cada vez queda menos para que Luna pueda disfrutar de su nuevo espacio de juegos que pronto podrá compartir con su hermanita Skye.

