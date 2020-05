¡Ximena Duque muestra cómo fue la espectacular fiesta de cumpleaños de su hijo Cristan! La empresaria tiró la casa por la ventana y lo compartió en este videoreportaje. La tarta, los regalos, los invitados... ¡no faltó detalle! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hombrecito de la casa acaba de cumplir 16 años, una edad muy especial que Ximena Duque ha querido que fuese inolvidable para Cristan. Después de un fin de semana de celebración por todo lo alto, la empresaria nos ha mostrado cómo fue la parranda en un videoreportaje que compartió con sus seguidores a través de Facebook. Como era de esperar, no faltó detalle. Al encuentro se acercaron amigos y familiares, eso sí, siempre guardando las distancias, que le cantaron desde la calle el cumpleaños, le entregaron sus regalos y gastaron bromas. La orgullosa mamá, su hermanita Luna y Jay Adkins hicieron de excelentes anfitriones en esta fiesta que se quedará por siempre grabada en el corazón del ya hombrecito. "Gracias hijo por enseñarme el verdadero significado del amor", escribió Ximena en el pie de esta grabación que resume una jornada de ensueño para toda la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque sin duda, uno de los momentos más entrañables fue la entrega del regalo por parte de su mami y Jay al adolescente. ¡Nada menos que un coche de la marca Mercedes! Su primer carro para comenzar esta andadura que es la vida pero sobre ruedas. Image zoom Ximena Duque y su hijo Cristan Facebook: Ximena Duque La carita de Cristan fue de sorpresa y emoción total, no es para menos. Un regalazo que sumado al amor de su familia y gente querida hicieron que este día, a pesar de las circunstancias, no tuviera nada que envidiar a cualquier otro. En casa, con los suyos y con estos manjares de chocolate que le tenía preparado su mami fue más que suficiente para vivir una de la fiestas más memorables. ¡Felicidades!

