El marido de Ximena Duque debuta como actor ¡en la ducha! "Qué tal mi actor", exclamó la actriz la actriz y empresaria al compartir imágenes del nuevo proyecto de su adorado Jay Adkins. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ximena Duque ya no es la única actriz que hay en su casa!. La actriz colombiana compartió este martes un video donde presume a su marido Jay Adkins en su debut como "actor" en un video donde él aparece en la ducha. "Qué tal mi actor", exclamó la estrella de telenovelas al compartir un clip donde aparece el empresario mostrando unos productos de cuidado para la piel y luego procede a meterse en la ducha para demostrar cómo aplicarlos. Ya bajo el agua se escucha su cómo Adkins explica clara y pausadamente las instrucciones para obtener espuma y limpiarse completamente mientras se observa su rostro cubierto de espuma. Al final del clip el empresario aparece radiante y con una chaqueta listo para salir de casa. "¡Qué tal una novela con ustedes dos de protagonistas", exclamó una de las muchas fans que comentaron el clip. "Wow que guapo es Jey y todo un actor Ximena bendiciones tienes una bella familia", añadió otra admiradora. Ximena Duque se encuentra en el último trimestre de embarazo y según se dijo este martes en el show MC Live de María Celeste Arrarás (YouTube) se espera que la criatura llegue alrededor del 14 de febrero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja demuestra una vez más que es cómplice total a la hora de llevar a cabo sus empresas y que el apoyo mutuo como pareja es lo que los ha sacado adelante no solo como familia, sino como emprendedores en sus propios negocios. Pero sobre todo, queda claro que en las buenas y en las malas Ximena y su marido están más unidos que nunca apoyándose y apoyando a sus hijos.

