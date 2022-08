¡Ha nacido una estrella! Hija de Ximena Duque estrena nombre artístico La hija mayor de la actriz y empresaria compartió con los seguidores cómo se llamará delante de las cámaras. Además, bailó, actuó y demostró haber heredado el talento de su mami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo lleva en la sangre. Así que era de esperar que, tarde o temprano, esa vena artística explotara por algún lado y de una manera tan bonita. Luna, la hija mayor de Ximena Duque, lo tiene claro. Le gusta bailar, cantar, actuar y a pesar de su corta edad, lo hace con un desparpajo y talento únicos. También tiene las ideas muy claras, entre otras cosas, cuál va a ser su nombre artístico. En un directo con sus seguidores por Facebook, Ximena, Luna y Skye hicieron las delicias de sus seguidores compartiendo esta gran noticia de la bebé grande de la casa. Mirando a cámara y muy decidida, la pequeña compartió con el público cómo quiere que la conozcan a modo artístico. "Yo me quiero llamar Jacinta", dijo convencida a todo el mundo. Su pasión por los muñequitos de Sofía que ve en televisión fue su inspiración para cambiar de nombre, también la Vaca Lola, dijo. Y su mami, que es su mejor y mayor aliada, la apoya. "¡Ella quiere ser cantante y se va a llamar Jacinta!", dijo la exitosa empresaria entre risas en este entrañable live de 10 minutos. La chiquitina de 4 años sorprendió un día a sus padres cuando al llegar a casa les hizo esta confesión. Ella misma había decidido que se llamaría así ante los focos. "Nosotros le preguntamos por qué y nos dijo que su nombre artístico era Jacinta, y así se quedó", compartió Ximena. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasar tiempo con sus hijas es, para la colombiana, un lujo que se puede permitir gracias a su trabajo desde casa y, sobre todo, a su elección de que así sea. Ella elige cómo y cuándo, siendo su familia una prioridad que combina a la perfección con sus obligaciones laborales. Hace días confirmaba que andaba en "negociaciones" para un posible regreso televisivo. "Todavía no es seguro, pero estoy en conversaciones para hacer algo muy especial de regreso a la televisión. Nadie lo sabe. Todavía estamos en negociaciones", explicó en redes. Mientras eso llega, en casa ya se fragua una nueva artista que, visto lo visto, ha heredado el talento, la belleza y la pasión de su mami.

