Close

¡Así se enteró Luna, hija de Ximena Duque, de la llegada de su hermanita! La princesa de Jay Adkins y la famosa actriz, tendrá que dejar de ser la consentida de la casa ahora que llegó Skye. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque pasó muchas horas de parto este sábado día 6 de febrero: justo lo que temía la pareja. 16 horas después de ser ingresada en el hospital, el esposo de la actriz preguntaba con impaciencia desde el hospital: "¿Creen que viene ya o serán también 24 horas?", dijo recordando el nacimiento de su hermanita Luna. Precisamente al despertar la niña, sus papás le hicieron una video-llamada desde el hospital para que su hijita conociera la situación. Así de simpática estaba Luna, con los pelos alborotados, al descubrir la espléndida noticia de que pronto conocerá a su hermana pequeña: "Cuando se despertó la princesa y le dimos la noticia. Ya casi viene tu hermanita". Image zoom Credit: IG Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También como en el nacimiento de Luna, la actriz, quien acaba de superar el coronavirus, quiso que fuera su enamorado esposo, Jay Adkins, el que volviera a colocar su cabello para los momentos tan importantes que estaban a punto de vivir: Image zoom Credit: IG Ximena Duque "Con Luna, él fue quien me peinó y me recogía el pelo, así que vamos a seguir la tradición", afirmó, no sin quejarse de los tirones que el papá nervioso le propinaba en el cabello al realizarle la coleta. De esta forma tan cariñosa, el papá de Luna recordó lo feliz que le hace la existencia de sus dos hijas: "Pues nada, está a punto de pasar. Skye estará aquí en cualquier momento. Luna, tu hermanita está de camino. Tener otra nena como tú es tan alentador. Llenas tanto mi alma que mi vaso rebosará de amor con Skye. Ximena, gracias, gracias, gracias por pasar por todo esto por mí y nuestra familia. Qué viaje ha sido y WOW lo que nos queda. Te amo", escribió el feliz papá.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Así se enteró Luna, hija de Ximena Duque, de la llegada de su hermanita!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.