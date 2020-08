¡Ximena Duque está embarazada y ya sabe el sexo del bebé que espera! Con un original foto en familia y una felicidad extrema, la colombiana y su esposo Jay Adkins han compartido la buena nueva con sus seguidores. "Nuestra familia está en espera de un angelito más". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los sueños, con una buena dosis de esfuerzo y mucha ilusión, se cumplen. Ximena Duque es el vivo ejemplo de ello. Siempre soñó con tener una familia de cuento y se hizo realidad. Una familia que sigue creciendo tal y como la colombiana ha anunciado en un precioso post en sus redes sociales. Con una divertida imagen junto a su esposo Jay Adkins y sus hijos, Cristan Carabias y la princesa Luna, en su casa nueva nos hacían partícipes de esta excelente noticia. "Hoy con mucho gozo y felicidad les queremos contar que nuestra familia está en espera de un angelito más, porque eso para mi son mis hijos, ángeles que Dios me ha enviado para enseñarme el verdadero significado del amor", ha escrito ilusionada junto a la foto familiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata del tercer hijo para la actriz y empresaria y el segundo con su marido. La pareja ya sabe qué les trae la cigüeña y así mismo lo ha confesado en su emotivo mensaje. "Ya sabemos el sexo de nuestro bebé pero eso se los contaré en otro post", ha comentado la feliz mamá de 35 años. De momento nos deja con la miel en los labios pero con la promesa de que pronto nos lo hará saber. La familia al completo ya está instalada en su nuevo hogar donde comienzan esta apasionante aventura. ¡Muchísimas felicidades a la familia por esta bendición que viene de camino!

