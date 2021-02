Close

¡Ximena Duque está de parto! La feliz mamá reporta el paso a paso desde el hospital Adolorida por las contracciones pero entusiasmada por la llegad de Skye, la actriz comparte junto a su marido Jay Adkins la previa a la llegada de su segunda princesa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque Ximena Duque no salía de cuentas hasta el 14 de febrero, Skye ya quiere reunirse con su familia. Este viernes la actriz y su esposo Jay Adkins acudieron al hospital y parece que la pequeña ya está más que lista para nacer. Siempre cómplice con sus seguidores, la también empresaria compartió diversos videos en sus historias de Instagram mostrando cómo está siendo el minuto a minuto de este parto. Una retransmisión en la que está dando todos los destalles, desde las contracciones hasta la epidural, y por supuesto, los nervios en los que se encuentra su compañero de aventuras, su esposo. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Por muy doloroso y tedioso que sea el momento, Ximena, que ya ha demostrado ser una luchadora, no ha dejado de sonreír y disfrutar de este momento tan bello y único en la vida de una mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo único que los felices papás le piden a su pequeña es que intente no tardarse tanto como Luna. ¡Su primogénita tuvo a la artista casi 24 horas de parto! A horas de dar a luz, Jay compartió una publicación conmovedora en la que resalta el profundo orgullo y amor por su familia, esa que ha construido con Ximena y que sigue creciendo. "Pues nada, está a punto de pasar. Skye estará aquí en cualquier momento. Luna, tu hermanita está de camino. Tener otra nena como tú es tan alentador. Llenas tanto mi alma que mi vaso rebosará de amor con Skye", escribió emocionado. Tampoco faltaron las palabras para su amada. "Ximena, gracias, gracias, gracias por pasar por todo esto por mí y nuestra familia. Qué viaje ha sido, y wow, lo que nos queda. Te amo", le dedicó. Están felices y más que listos para recibir a su nenita en brazos. ¡Todo lo mejor y mucha fuerza para esa mami!

