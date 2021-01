Close

Ximena Duque está de celebración en medio de su batalla contra el coronavirus A pesar de su malestar físico y todo lo que conlleva este virus, la empresaria no dejó pasar uno de los días más significativos de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 14 de enero es una fecha señalada en el calendario de Ximena Duque y aunque este año llega empañada de nubes por su reciente contagio de coronavirus, la orgullosa mamá no está dispuesta a dejarla pasar. Hoy su princesa Luna cumple 3 añitos. Lo hace en unas circunstancias que no hubieran sido las deseadas por la familia pero la chiquitina igual ha tenido las palabras de amor y aliento de su familia, especialmente su mamá. Poco antes de dar las 12 de la noche, Ximena escribió esta dedicatoria a su pequeña junto a un video entrañable de sus primeras semanas de vida. "Hoy hace 3 años estábamos en el hospital listos para tu llegada Luna, lo que no sabíamos es que ibas a tener a mamá durante 36 horas en trabajo de parto... Esas horas fueron eternas, tenía tantas ganas de conocerte, de mirarte a los ojos y poder sentir tu respiración", comienza conmovida. Fue un proceso largo, pero ver la carita de su Lunita recompensó todo el dolor que había pasado horas antes. "Valió la pena cada segundo de espera. Eres un ser lleno de luz que vino a este mundo a traer alegría a los que te rodean. Te amo mi princesa", concluye la dedicatoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La benjamina de la casa, al igual que su mami y su papi, Jay Adkins, también dio positivo en coronavirus. Todos enfrentan juntos esta etapa convulsa de salud que seguro con la dulzura de Luna estará siendo algo más llevadera. Es la niña de sus ojos y próximamente también la hermana mayor de Skye, un momento que espera feliz y con entusiasmo para poder compartir sus juegos y momentos cómplices con ella. ¡Muchísimas felicidades princesa, gracias por tu alegría!

