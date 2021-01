Close

¡Ximena Duque dispara la temperatura al posar con este vestido de encaje de su primer embarazo! En la recta final, la feliz mamá volvió a lucir el famoso y megasexy vestido de encaje blanco con el que paralizó las redes antes del nacimiento de Luna. ¡Irresistible! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Pura sensualidad! Eso es lo que desprende Ximena Duque en cada una de sus apariciones. De nuevo la pronto mamá de la bebé Skye cortó la respiración al posar más sexy y bella que nunca en la última fase de su embarazo. Como ya hizo con su princesa Luna, la empresaria se enfundó en este espectacular vestido de encaje transparente con el que volvió a verse regia. Una imagen que compartió feliz con sus seguidores junto con una comparativa en fotografías de cómo se veía en sus embarazos anteriores, también el de Cristan Carabias. "Es el mismo vestido que utilicé en las fotos de maternidad embarazada de Luna, quise volverlo tradición", escribió en un precioso texto donde celebró la maternidad por encima de todas las cosas. "Sin duda la maternidad es algo hermoso, pensaría que es la etapa mas linda de una mujer. Tan delicadas que nos vemos pero que fuertes somos al cargar en nuestro vientre a otro ser humano, Dios y sus increíbles milagros. El milagro de dar vida", expresó. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque En apenas unas semanas, la familia Adkins-Duque verá por fin la carita de la nueva princesita de la casa. Un embarazo que ha sido algo más especial debido a la pandemia que se vive y que ha obligado a Ximena a cuidarse doblemente y evitar el mínimo riesgo. Los cuidados de su esposo, Jay Adkins, han ayudado a que todo haya sido menos pesado y más llevadero. "Gracias mi amor por darme la familia que siempre soñé, valió la pena la espera", le dedicó emocionada. ¡Comienza la cuenta atrás para el gran momento!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Ximena Duque dispara la temperatura al posar con este vestido de encaje de su primer embarazo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.