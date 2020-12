Close

¡Ximena Duque desfila su sexy tripita en la recta final de su embarazo! La bellísima mamá lució un minitop y presumió sus 32 semanas de embarazo con una sensualidad y atractivo únicos. ¡Comienza la cuenta atrás! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La feliz mamá Ximena Duque se está gozando su tercer embarazo. Así lo está demostrando a través de sus redes sociales con rituales llenos de amor y diversión ante la llegada de su hijita Skye. Ya lo hizo con Luna, su primera princesa, y lo vuelve a hacer con sus segunda nena. La empresaria se hizo dos colas de caballo, se maquilló y se vistió para una sesión de fotos en la que derrochó pura sensualidad. A sus 32 semanas de embarazo, la colombiana luce espectacular y así se lo ha repetido su esposo, Jay Adkins, en más de una ocasión frente a sus seguidores. "Cariño, ¿por qué eres tan sexy?", le preguntaba en una reciente publicación en su perfil de Instagram. No se equivoca, Ximena luce espectacular. "Divirtiéndome un poco con Skye. 8 semanas más", escribía en esta traviesa publicación. La mamá de tres, adolescente incluido, ha demostrado que estar encinta no significa dejar de cuidarse y darse mimos. Todo lo contrario, es un gran momento para hacerlo. La también actriz y conductora ha desfilado en varias ocasiones durante su embarazo peinados y looks de lo más coquetos para seguir alimentando y potenciando su lado más femenino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la recta final de su embarazo, Ximena disfruta más que nunca de su estado y de su familia pero sin dejar de trabajar. La crisis sanitaria actual ha hecho que haya multiplicado sus cuidados y los de su familia pero igual no ha perdido un ápice de su optimismo, ese que tanto ayuda y motiva a sus seguidores.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Ximena Duque desfila su sexy tripita en la recta final de su embarazo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.