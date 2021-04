"¡No me hice pis!" ¡Ximena Duque cumple promesa a su hija Luna al dejar el pañal! Este es el regalo que la bella mamá le brindó a su hija hoy, tal y como le había prometido. ¡Imperdible! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta mañana, una feliz y radiante Ximena Duque se asomó a sus historias desde su auto para desear a sus seguidores un muy feliz día y contarles los últimos adelantos de su hija Luna. "Buenos días, mi gente bonita. Adivinen ¿dónde estamos?", la pequeña Luna, desde el asiento de atrás en su sillita de seguridad, no dudó un segundo en contestar, después de qué su mamá, quien ya está vacunada, le recordara que en el auto no tenía que llevar puesto el cubrebocas. "¡En Disney!", exclamó la pequeña emocionada. Su mamá le pregunto cuál era el motivo de su excursión al famoso parque infantil, a lo que la niña no tardó en responder: "Porque no me hice pis". Ximena Duque Luna Credit: IG Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Porque ya Luna dejó el pañal definitivamente", reconfirmó su risueña mamá. "Así que estamos cumpliendo nuestra promesa que le dijimos, cuando dejes el pañal te traemos a Disney, y lo dejó prácticamente en dos semanas", presumió orgullosa. "Así que le estamos cumpliendo a nuestra niña la promesa…" y recordó a los papás: "si le prometen algo a sus hijos, ¡cúmplanselo!". A lo largo del día, Ximena Duque compartió retazos de la hermosa aventura que vivió junto a su hija, ataviadas con camisetas y gorritas clásicas de Disney, subidas juntas a las diversas atracciones, volando con Dumbo, "ella tiene obsesión con rumbo", en el carrousel… Ximena Duque Luna Credit: IG Ximena Duque "No es fácil estar aquí con máscara todo el día, ya les contaré mi experiencia", dijo guiñando un ojo a la cámara, avisando que vendrá información: "tengo mi opinión al respecto, ya les contaré, aunque ella está feliz…", aseguró. ¡Felicidades, Luna!

