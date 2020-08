"¡Yo no quiero abortar... pero quiero ser actriz!": Ximena Duque comparte fuerte capítulo de su vida Tenía 18 años y una vida llena de sueños cuando se enteró que estaba embarazada. "Yo estaba en un clóset encerrada". La colombiana, que espera dichosa su tercer hijo, revivió este difícil episodio en una emotiva entrevista con Carolina Sandoval. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eso de que los límites solo están en tu mente ha quedado firmemente demostrado por Ximena Duque. Su vida no ha sido un camino de rosas pero gracias a sus sueños, a su fe y, sobre todo, a su empeño, ha construido el presente que siempre añoró, con una familia y un trabajo que le llenan de orgullo y felicidad. En una emotiva entrevista con Carolina Sandoval a través de su perfil de Instagram, la directora ejecutiva que es hoy recordó los duros momentos de sus comienzos, cuando apenas con 18 años recibió la noticia de su primer embarazo. Una bendición, sí, pero también un reto muy grande a una edad muy joven. "Cuando yo quedo embarazada de mi hijo, yo estaba en un clóset encerrada, una niña de 18 años, llorando y diciendo: 'yo no quiero abortar, siempre desde chiquita decía que eso es un pecado, pero quiero ser actriz, tengo sueños, ¿cómo hago? No sé que voy a hacer", recordó con lágrimas en los ojos. Lo que hizo fue aferrarse a su fe en Dios y dejarse llevar de su mano. "Te prometo que no voy a abortar pero no sueltes mi mano. Ayúdame y te prometo que todo lo que tú me des yo te lo voy a regresar". Esa fue su promesa que ha cumplido con creces. No fue de la noche a la mañana que esta mujer, hoy a la espera de su tercer angelito, llegó a ser la empresaria, gran madre y esposa que es. Tuvo que salir adelante en un país sin papeles y abrirse camino en el difícil mundo de la actuación. Y lo logró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de una carrera brillante en el mundo del entretenimiento volvió a sufrir otro revés, dejó de ser artista exclusivo de Telemundo. Pero lejos de venirse abajo, le sirvió de impulso para ser el mujerón que es hoy en día. "Para mi fue un reto más en la vida, tuve un hijo a los 19 años, eso fue un reto, llegar a un país y ser ilegal fue un reto tener mi ciudadanía, la tengo hoy en día, salir de un canal de televisión y que me hayan quitado la exclusividad fue otro reto, pero ¿sabes Caro? Fue lo mejor que me pudo haber pasado", explica. Hoy tiene éxito en todos los campos de su vida. Supo mirar de frente y ver el sinfín de posibilidades en el horizonte. Se cerró una puerta pero se abrieron mil. Gracias querida Ximena por tu precioso testimonio que seguro sirve de inspiración para tantas otras mujeres en situaciones similares. ¿Quién dijo que no se puede?

