Close

¡Ya están juntas! Ximena Duque compartió el momento mágico entre sus hijas Luna y Skye La hija mayor de la actriz derritió las redes con este gesto lleno de amor a su hermana que emocionó a sus papis hasta las lágrimas. "Lo soñé, lo viví cuando aún no existía". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los milagros existen y la maternidad es uno de ellos. Ximena Duque volvió a ser madre por tercera vez al dar el milagro de la vida a su princesita Skye. Ya están en casa donde su hermana mayor, Luna, la esperaba impaciente para hacerle sus primeras caricias. Y así fue. Junto a Jay Adkins, la primogénita de la pareja acunó en sus brazos con la ayuda de papi a su próxima compañera de juegos y aventuras de la vida. Una imagen enternecedora que arrancó las lágrimas de emoción no solo de su mami sino también las de sus millones de seguidores. "Un sueño. Papá y sus princesas... lo soñé, lo viví cuando aún no existía, lo visualicé, las visualicé. Son mi sueño hecho realidad, llegaron a complementarnos a Cristan y a mí de la manera más hermosa, formando una familia", escribió una emocionada mamá que grababa la escena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colombiana de 36 años es el claro ejemplo de que la ilusión, la positividad y la perseverancia dan resultados maravillosos. Su tercer parto no fue fácil y Ximena tuvo que pasar por una cesárea de forma inesperada. Pero el dolor y la preocupación quedaron reducidos a la nada al tener a su bebita en brazos. Ximena y su familia saben lo que es superar obstáculos. A comienzos del año la COVID-19 se instauró en su casa y en sus cuerpos. La artista lo sufrió con más dureza pero le ganó la batalla. Las dos reinas ya están en casa sanas y felices, dejándose querer y mimar por la familia. Aunque los primeros días son un poquito más estresantes, la empresaria ha sacado el tiempo y la energía para hacer cómplice a su público de estos mágicos momentos. "Papi y mami siempre sostendrán tu mano Skye", escribió Ximena en esta imagen de presentación de su segunda nena. A sus manos ya se han unido las de Luna y Cristan Carabias, sus dos hermanos mayores y guardaespaldas oficiales que la mimarán y protegerán por siempre. El trío de Ximena promete regalar un sinfín de momentos cómplices, amorosos y también divertidos. Comienza la aventura. ¡Felicidades por tan hermosa familia!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Ya están juntas! Ximena Duque compartió el momento mágico entre sus hijas Luna y Skye

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.