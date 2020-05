¡Ximena Duque celebra su historia de superación al cumplir su hijo 16 años! "Sin duda gracias a mi valentía de traerte a este mundo, papá Dios nos recompensó. El camino no fue fácil, pero no imposible. Crecimos juntos, maduramos juntos y ahora lo mejor esta por venir”, dijo entre otras cosas la orgullosa mamá en un emotivo mensaje. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A la actriz Ximena Duque le agarró la nostalgia al cumplir hoy dieciséis años su primogénito Cristian Carabías. Con una foto del mismo momento en que dio a luz, la actriz, quien se quedó embarazada con tan solo 18 años, empezó a recordar la vida de su hijo con una trayectoria fotográfica y con un mensaje de los más emotivo. “Mi mejor aventura comenzó hace exactamente 16 años atrás... Sin saber lo que me esperaba, llena de ilusiones de ver tu hermoso rostro por primera vez y confiando que Dios jamás soltaría nuestra mano. Sin duda cuando dicen que los hijos traen el pan debajo del brazo es muy cierto y poderoso”, aseguró la colombiana. “Gracias hijo por haberme traído tantas bendiciones porque sin duda gracias a mi valentía de traerte a este mundo, papá Dios nos recompensó. El camino no fue fácil, pero no imposible. Crecimos juntos, maduramos juntos y ahora lo mejor esta por venir”, dijo esperanzada y orgullosa de lo vivido pese a los problemas. “Dios te bendiga mi pollo, estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Recuerda siempre que lo material no nos define, lo que nos define es nuestro corazón. TE AMO HIJO, ERES Y SERAS SIEMPRE EL QUE ME ENSEÑO EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL AMOR ❤”, añadió para terminar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Happy birthday, pedacito de mi vida”, dijo de nuevo al compartir una foto de hoy frente al pastel, donde se aprecia cuánto ha crecido Cristian. En una entrevista del pasado, Ximena Duque nos abrió su corazón para confesar lo que sentía acerca del momento en que se quedó embarazada: “He sacado a mi hijo adelante y fue una decisión bien difícil. No había otra opción, para mí era una vida, jamás iba a permitirme no traerlo al mundo. Empiezo a vivir mi vida desde los 18 años embarazada, a los 19 tengo a mi hijo. No me arrepiento. No me imagino mi vida sin él”, dijo entonces la actriz a People en Español.

Close Share options

Close View image ¡Ximena Duque celebra su historia de superación al cumplir su hijo 16 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.