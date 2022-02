Las imágenes de la espectacular fiesta de cumpleaños de Skye, la hija menor de Ximena Duque Una enorme piscina de pelotas, show de burbujas y hasta un poni. La actriz y empresaria colombiana celebró este domingo el primer año de vida de su hija menor por todo lo alto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las fiestas de Ximena Duque no suelen pasar nunca desapercibidas y la celebración del primer año de vida de su hija menor, Skye, este fin de semana no fue la excepción. La actriz y empresaria colombiana festejó el domingo por todo lo alto el primer cumpleaños de su princesa más pequeña con un festejo en el jardín de su casa en el que no faltó detalle. "Feliz cumpleaños mi princesa. Ha sido el año más completo de mi vida. Gracias por escogerme como tu mamita, prometo cuidarte y protegerte todos los días de tu vida. Verte crecer ha sido sin duda una experiencia maravillosa y aquí estaré a tu lado disfrutando cada etapa de tu vida. Mis ojitos bellos, te amo con toda mi alma mi chiquita de mamá", expresó en Instagram. Globos, una tarta de varios pisos y hasta una enorme zona de juegos infantil que incluía una piscina de pelotas en la que podían meterse chicos y grandes debido a su gran tamaño. Aunque se trató de una fiesta muy pequeña con respecto al número de invitados, la exestrella de telenovelas no quiso escatimar en gastos para que fuera un día inolvidable y digno de un cuento de hadas. "Esto fue un poquito de capricho mío que dije: '¡Quiero eso!'. Y busqué la compañía que lo tenía porque lo que más me encantó fue esta piscina de pelotas que es como en forma de flor. Es demasiado espectacular esto", expresó Duque sobre la zona de juegos que contrató. Duque Credit: Instagram Ximena Duque Uno de los grandes protagonistas de la fiesta fue un precioso poni que se robó la atención de los asistentes, incluida la hija mayor de Ximena, Luna, quien no dudó en pasear a lomos del animal. "Ellos realmente no es que alquilen ponis para fiestas, yo lo conozco a él porque fui al colegio con él, o sea nos conocemos desde hace muchísimos años, pero ellos tienen clases de equitación, tienen una hacienda divina donde tienen ponis, tienen caballos…", explicó la actriz. Luna Luna paseando al poni | Credit: Instagram Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los invitados también pudieron disfrutar de un espectáculo de burbujas a cargo de Kristar Bubbles Show, que se encargó de amenizar la fiesta de la cumpleañera. "Te amo mi princesa, mis ojitos, mi crespita. Por muchos años más llenos de vida, salud y mucho amor", expresó la orgullosa mamá de la cumpleañera en las redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las imágenes de la espectacular fiesta de cumpleaños de Skye, la hija menor de Ximena Duque

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.