¡Ximena Duque anuncia emocionada el sexo del bebé que espera! La feliz mamá de Cristan y Luna por fin reveló el secreto mejor guardado junto al amor de su vida, Jay Adkins, en una celebración llena de ilusión, felicidad y ¡mucha emoción! La cigüeña trae... Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumple una semana del anuncio de su tercer embarazo, Ximena Duque vuelve a sorprendernos con la noticia que todos estábamos esperando: ¿qué trae la cigüeña? En un evento creado exclusivamente para dar a conocer la buena nueva y acompañada de sus hijos Cristan y Luna, la feliz mamá y su esposo Jay Adkins nos hicieron partícipes con gran emoción del secreto mejor guardado. Y lo que viene en camino es... ¡otra niña! La pareja celebró por todo lo alto este entrañable momento con el que verán el sueño de ver a su familia crecer. Especialmente contenta está su pequeña Luna que podrá contar con una nueva compañera de juegos. Con un vestido espectacular que ya deja ver su incipiente barriguita, Ximena derrochó felicidad y alegría por los cuatro costados. La colombiana no dejó de saltar y sonreír en ningún momento ni tampoco de abrazar a su marido ante un momento que será inolvidable. "Lo mas importante mas allá de ser niño o niña es que venga con mucha salud, ese es el mayor deseo de una madre pero sí les tengo que confesar que moría de ganas por otra princesita al igual que mi esposo", expresó junto a este precioso video. Esta bendición llega a sus vidas justo cuando la familia se acaba de mudar a su nueva y espectacular casa. A pesar de estar en plena mudanza y el cansancio que eso implica, Ximena no ha bajado la guardia ni un momento y se ha mostrado agradecida por todo lo bonito que tiene y que se ha ganado a pulso con mucho esfuerzo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A nivel profesional también tiene mucho que celebrar. Su trabajo en Monat va viento en popa y gracias a él puede hacer otra de las cosas que más ama, ayudar, motivar y tender la mano a otras mujeres que como ella persiguen sus sueños sin decaer. Solo nos queda transmitirle nuestra más sincera enhorabuena por la llegada de su segunda hija. Estaremos pendientes del crecimiento de la pequeña en su pancita y, por supuesto, de su llegada al mundo. ¡Felicidades a toda la familia!

