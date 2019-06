Ximena Duque insiste ante las críticas:“Enseñaré a mi hija a ser una buena esposa que cuide de su marido”

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Recientemente Ximena Duque encendió las redes sociales y no precisamente por lucir su cuerpazo en traje de baño, sino porque la colombiana dijo que enseñaría a su hija Luna a ser una buena esposa. ¿En qué sentido? Duque nos lo explicó todo en exclusiva.

La gente te criticó mucho por ese comentario. ¿Qué nos puedes decir al respecto?

Una vez puse un post que muchas mujeres me criticaron porque dije que enseñaría a mi hija a ser una buena esposa, y sí, ser una buena esposa, es ser una esposa que cuide de su marido. No quiere decir que uno dé y dé y que uno no reciba nada de su marido. Tu marido también te tiene que amar y te tiene que consentir, pero tenemos por ejemplo, ver si comieron o no comieron. Las necesidades que tienen como hombre. Hay que atenderlos. Luna va a ser una esposa bien, no será una esposa sumisa que la tienen lavando traste, pero que trate que ser una mujer trabajadora, que luche por sus sueños pero que pone a su esposo como prioridad.

¿Te das tiempo para estar a solas con tu marido Jay Adkins?

Por lo menos mi mamá se queda dos veces en la semana a dormir en casa y mi esposo y yo nos vamos y tenemos el tiempo para nosotros, porque ese es el problema, mucha relaciones después de tener hijos se terminan, se acaba la pasión, la admiración y no es que se acabe [el amor], es que nos olvidamos de seguir cultivándonos, como mamás nos dedicamos a nuestros hijos pero el hombre también es como un niño y requiere de nuestra atención.

Hablando de mujer independiente, ¿qué le dirías a la gente que dice que te casaste con un marido rico?

Mucha gente dice que me casé con un marido rico, pero no, que cada quien saque sus conclusiones, pero yo soy una mujer independendiente y puedo hacer un equipo con mi esposo, no soy la típica mujer mantenida que mira al techo, no. Respeto a quien lo haga pero no es mi caso, soy una mujer trabajadora desde mu chiquita y salí a trabajar desde que tengo quince años en este país, nadie me ha regalado cosas.