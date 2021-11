¡Wisin comparte primera foto de su nuevo bebé, Daniel Jeremías! El cantante lloró emocionado al celebrar la llegada de su nuevo hijo, sin olvidar a la pequeña Victoria, la hijita que perdió un mes después de nacer: "En 2016 entendí que no es a mi manera, sino a la de Dios". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucha emoción la que se vivió ayer en el hogar de Wisin y Yomaira Ortíz, después de que el cantante y su esposa dieran la bienvenida al pequeño Daniel Jeremías. El nuevo bebé sería el cuarto hijo del reguetonero. "Les confieso que en 2016 entendí que no es a mi manera, sino a la de Dios. Que no es como yo diga, que es lo que diga EL CABALLERO DE LA CRUZ", dijo recordando en nombre de Jesús a la pequeña Victoria, su hijita fallecida cuando tenía apenas un mes de vida, tras haber nacido con una enfermedad genética conocida como el síndrome de Patau. "Después de dudar, creer, llorar, reír, ayer, a las 3.21 PM, Dios nuevamente marca mi vida, sin merecer absolutamente nada. Gracias por tu misericordia, nunca pedí belleza , nunca pedí que fuera niña o niño, solo pedía por salud y por misericordia todos los días", escribió en el conmovedor mensaje bajo la primera foto de su bebé en familia. Después agradeció a la mamá del pequeño: "eres una guerrera, gracias por enseñarme no con palabras, sino con hechos, un privilegio tenerte, Dios te bendiga mucho". Una gran alegría sin duda que vendrá a llenar de amor el corazón de estos padres entregados: "un niño saludable, que llegó en el momento correcto para bendecir nuestra familia", finalizó el cantante. Wisin y esposa Yomaira Ortiz Credit: Instagram/ Yomaira Ortiz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué alegría la llegada de Daniel!", escribió bajo el dulce retrato familiar la esposa de Carlos Vives, Claudia Elena Vásquez. "Los queremos mucho, fuerte abrazo a todos"; "¡Gloria a Dios! ¡Bendiciones! ¡Felicidades!", celebró a su vez Tito el Bambino. Infinidad de celebridades y fans del cantante inundaron de alegría las redes. ¡Bienvenido, Daniel Jeremías!

