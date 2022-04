¡Wisin muestra por primera vez a su bebé Daniel! "Quiero presentarles el tesoro del cielo" El cantante puertorriqueño publicó la primera imagen de su cuarto hijo Daniel Jeremías tras su nacimiento el pasado mes de noviembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era una de las fotos más esperadas por los fans de Wisin desde que el pasado mes de noviembre su esposa Yomaira Ortiz diera a luz al cuarto hijo de la pareja. Aunque se hizo esperar, el reguetonero finalmente publicó la primera foto del pequeño Daniel Jeremías en su perfil de Instagram acompañada de una declaración de amor del papá. "Quiero presentarle el tesoro del cielo que el Rey de reyes nos regaló, su nombre es Daniel Jeremías, 'Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza' Jeremías‬ ‭29:11‬ ‭NTV", expresó el intérprete. Wisin Wisin | Credit: IG/Wisin Wisin y esposa Yomaira Ortiz Credit: Instagram/ Yomaira Ortiz La llegada del benjamín de la casa era anunciada por Wisin a través de sus redes el pasado 22 de noviembre junto a una imagen del recién nacido. Pero a partir de ese momento, ni él ni su esposa volvieron a publicar fotografías del chiquitín hasta este momento, 5 meses después. Wisin Wisin | Credit: IG/Wisin "Daniel, un niño saludable que llegó en el momento correcto para bendecir nuestra familia", expresó emocionado el artista de 43 años el día de su nacimiento. Una bendición que llegó 5 años después del doloroso episodio que vivió su familia en 2016 tras el fallecimiento de su hija Victoria con apenas un mes. La pequeña padecía el síndrome de Patau, una enfermedad catalogada como 'rara' que genera, entre otras coas, microcefalia, anomalías cardíacas y malformaciones cerebrales. Daniel ha traído consigo una gran alegría a la familia, la cual finalmente ha considerado este momento el ideal para compartir su carita con el mundo. Verificado

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wisin muestra por primera vez a su bebé Daniel! "Quiero presentarles el tesoro del cielo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.