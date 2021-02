Close

¡Wilmer Valderrama y Amanda Pacheco comparten la primera foto de su bebé! ¡Qué ternura! El actor le dedicó a su primera hija el mensaje más tierno del mundo. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Wilmer Valderrama y su prometida, la modelo Amanda Pacheco, acaban de convertirse en papás por primera vez! La estrella de NCIS compartió hoy la primera foto de su bebé, una niña, que nació justo el día siguiente de San Valentín. "La vida es una aventura siempre en movimiento y en todos esos momentos que necesitamos una luz que ilumine nuestro sendero, nos envían ángeles que nos muestran el camino y nos enseñan que podemos ser mejores…", escribió tierno el actor bajo el primer retrato oficial junto a su bebita. "Recién llegada del cielo, le damos la bienvenida a nuestra primera hija…", escribió el emocionado, añadiendo la fecha del nacimiento de su bebé, el 15 de febrero, y una etiqueta que reza: "Ahora somos tres". El actor y su novia, quienes están comprometidos desde el mes de enero de 2020, anunciaron el pasado diciembre que estaban esperando su primer hijo. En enero, compartieron que esperaban una niña con un video en el que un paracaidista saltaba desde un helicóptero mientras destilaba un humo rosa tras él, para confirmar que efectivamente estaban esperando una niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valderrama también cumplió años este mes, 41 para ser exactos, y expresó el amor que siente por su futura esposa: "Te quiero mucho. Gracias Amanda por mi último regalo de cumpleaños antes de convertirme en papá…. Tú", escribió romántico. La pareja fue vista por primera vez en el mes de abril de 2019, mientras estaban de compras en la ciudad de Los Ángeles, California. Dos meses más tarde, en junio, fueron vistos juntos de nuevo en Francia, esta vez para asistir a la celebración de la boda de Joe Jonas y Sophie Turner. ¡Felicidades!

