¡No podrás creer cómo se llama la hija de Wilmer Valderrama! El actor contó cómo nació el peculiar nombre compuesto de su hija... ¿Lo habías escuchado alguna vez? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Wilmer Valderrama recorrió el mundo hasta que encontró el nombre perfecto para su primogénita. El actor de NCIS y su prometida, Amanda Pacheco, le dieron la bienvenida a su primer bebé el pasado 15 de febrero y en una exclusiva para nuestra hermana anglosajona People, el atractivo actor reveló hoy cómo han decidido llamar a su primera hija: Nakano Oceana. "Fue muy emocionante buscar el nombre, ya sabes, todo el mundo tiene una opinión acerca de ello", dijo riendo el actor, a sus 41 años. "Cuando contamos cómo queríamos llamar a la niña, hubo tremendo revuelo en nuestras familias. Unos pensaron que era una excentricidad y otros opinaron que era una belleza". Valderrama explicó que la inspiración para elegir el nombre de su bebita, les llegó a él y a su novia durante un viaje muy especial en el que ambos se dijeron "te amo" por primera vez. Image zoom Credit: IG Wilmer Valderrama SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amanda y yo recorrimos el mundo durante el primer año de nuestra relación. Fuimos a por todas y nos embarcamos en un viaje alrededor del planeta. En uno de esos viajes fuimos a Japón. Había algo muy espiritual acerca de viajar allá y comprender a fondo su cultura, vivirlo de una forma más espiritual. Nos tocó profundamente. Fue un viaje demasiado bello en el que entendimos muchas cosas", confesó. "Allí decidimos que estaríamos juntos, que realmente íbamos a estar juntos. Japón fue nuestro gran momento. Me sentí muy orgulloso de aquel viaje, ya que nos unió muchísimo y nos dio la seguridad para seguir adelante y planear todo aquello que realmente queríamos". Image zoom Credit: IG Wilmer Valderrama Es por eso que a la hora de elegir un nombre para la bebé que venía en camino, la pareja investigó nombres japoneses, dando finalmente con el de la samurai Takeko Nakano, toda una leyenda femenina. "Nakano nos pareció un nombre fuerte, único, diferente", explicó el orgulloso papá. "Pensé que sería muy cool algún día tener esta divertida conversación con nuestra hija cuando crezca". Image zoom Credit: IG Wilmer Valderrama También añadió que les parecía una forma muy hermosa de honrar aquellos días tan especiales con el primer fruto de su amor... ¿Te convencieron?

