William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran juntos el cumpleaños de su primogénito El galán cubano y la actriz de origen mexicano estuvieron este fin de semana de celebración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy Elizabeth Gutiérrez y William Levy | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez William Levy y Elizabeth Gutiérrez no suelen aparecer juntos a través de las redes sociales, pero esta vez la ocasión lo merecía. El galán cubano y la actriz de origen mexicano se dejaron ver juntos este domingo con motivo de un aniversario muy especial: el cumpleaños del fruto de su amor, su hijo Christopher, quien cumplió 17 años. La encargada de compartir la bella estampa familiar, en la que también aparece la princesa de Levy y Gutiérrez, Kailey, de 13 años, fue Elizabeth. "Celebrando a nuestro chico favorito. Feliz cumpleaños mi amor. Estamos muy orgullosos de ti y te amamos mucho. Traes mucha felicidad a nuestras vidas y siempre tendrás a tu familia aplaudiéndote, nosotros siempre seremos tus fans número 1", escribió la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como El rostro de Analía desde su perfil de Instagram junto a la foto. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez, William Levy y sus hijos | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez El mensaje de felicitación del galán de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel o Café con aroma de mujer tampoco se hizo esperar a través de las redes sociales. "Feliz cumpleaños mi campeón. Te amo. Estoy muy orgulloso de ti. Dios te bendiga siempre y te cuide. Y que nos dé mucha salud siempre", fueron las palabras con las que Levy compartió una instantánea en la que aparece 17 años atrás durmiendo en compañía de su primogénito. William Levy William Levy y su hijo 17 años atrás | Credit: Instagram William Levy Si de algo puede presumir el actor es de la relación tan cercana que mantiene con sus dos hijos. "Yo creo que es la relación más hermosa que tengo en mi vida. Es una relación sin ningún tipo de interés, o esa es una relación donde nada más te aman por amarte y lo único que quieren de ti es cariño y amor. Y es recíproca porque lo mismo que quiero yo es eso: amor y cariño. No quiero más nada que eso", compartía Levy en su episodio de la docuserie 'Mi vida' de Canela.TV. "Es una relación muy linda, muy cercana, muy abierta. Es una relación donde nos contamos de todo. Yo soy muy cercano a ellos", contaba el intérprete de 42 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hermana de Christopher, Kailey, también tuvo emotivas palabras para el cumpleañero. Kailey Kailey y Christopher, hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Instagram Kailey "Feliz cumpleaños no solo al mejor hermano sino también a mi mejor amigo. Gracias por cada risa y memoria que hemos tenido y por todas las que están por llegar. Te amo con todo mi ser", escribió la adolescente junto a una instantánea en la que presume de la compañía de su hermano.

