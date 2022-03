¡William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran cumpleaños de su hijo Chris! ¿Unidos de nuevo? Los actores comparten un solo corazón cuando se trata de sus hijos... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez y William Levy han tenido más de un desacuerdo a lo largo de los años, pero si algo les une siempre es el amor por sus hijos, Christopher y Kailey. Recientemente ambos hermanos dejaron claro cuánto se amaban en un gesto precioso que sus papás alabaron en las redes con motivo del cumpleaños de su hija. Hoy, le tocó a su hijo ser el centro de atención de sus papás con motivo de su propio cumpleaños. Cabe recordar que el apuesto Christopher Levy sufrió un grave accidente el pasado octubre de 2020, por el que tuvo que ser operado de emergencia, cuando un carrito de golf en el que viajaba volcó sobre él causándole graves heridas. Gracias a Dios aquello quedó atrás y así de orgullosos se mostraron sus papás para festejar una vez más el día en que su niño nació. "¡Feliz cumpleaños, campeón!", escribió William Levy compartiendo un lindo retrato junto a su hijo. "Eres el mejor hijo que un padre puede tener. Muchas gracias por ser el mejor del mundo. Gracias por amarme tanto. Estoy tan orgulloso de ti, papi. Eres todo para mí. Que Dios te bendiga siempre", finalizó. William Levy Hijo Credit: IG William Levy También compartió una imagen en sus historias donde podían verse unas botanas sobre la mesa y un luminoso con el nombre de su hijo, Chris. William Levy Hijo Credit: IG William Levy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi amor… Te deseo el más feliz de los cumpleaños", escribió a su vez su mamá bajo un estupendo retrato del cumpleañero. "Mi hijo bello, te deseo toda la felicidad que mereces. Me haces sonreír cada vez que pienso en tu gran corazón. Estoy tan orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo… Sueña alto, siempre estaré junto a ti. Amooo para siempre", finalizó sumando dos corazoncitos rojos. La reciente posible separación entre la pareja de actores ha suscitado todo tipo de reacciones entre sus fans durante las últimas semanas. William Levy William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez Los internautas incluso llegaron a criticar fuertemente a Lili Estefan en un momento en el que la famosa conductora de El gordo y la flaca invitaba a sus amigos a seguir luchando por su amor, después de que Gutiérrez defendiera al actor cubano ante las críticas por su nueva crisis familiar y sus conflictivos mensajes, como el hecho de anunciar su separación en redes para borrar después el mensaje.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran cumpleaños de su hijo Chris!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.