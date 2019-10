Viral: ¡el príncipe George loco de emoción en su primer partido de fútbol! Simpático momento del Príncipe George celebrando la emoción del gol del Aston Villa ante la hilaridad de sus padres y el mundo By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Puedes encontrarlo al final de este párrafo: el video del pequeño príncipe George sin poder contener la emoción ante un gol de su equipo se ha vuelto viral en las redes y te hará reír a carcajadas. ¡Absolutamente adorable! Es tanta la locura que embarga al principito, que hasta sus papá, los Duques de Cambridge, le sugieren disimuladamente que se calme. Pero, ¿quién no ha reaccionado así ante un golazo de su equipo? Todos nos sentimos identificados con George porque todos hemos vivido momentos así cuando nuestro equipo favorito se anota una victoria. Aquí tienes el simpático video: Al igual que el Príncipe Guillermo, George es fan del Aston Villa. Como suele suceder en casi todas las familias, tu afición por el equipo al que le van tus papás se hereda. Y en casa de los Príncipes no es diferente. De ahí que George vaya vestido felizmente con su camiseta oficial. Fanático del fútbol, recordamos su encantador retrato al cumplir seis años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nos encanta ver cómo disfruta la próxima generación de fans del Villa” afirmaba el Aston Villa FC en su página de instagram igual de divertidos con las imágenes de George. No menos simpático es el video del happy dance de los jugadores para celebrar su victoria: Este partido de la Premier League, en el que jugaba el Norwich City contra el Aston Villa pasará a la historia. Además de por la simpatía del video de los Duques de Cambridge que se ha hecho viral en las redes (visto casi cuatro millones de veces en menos de 24 horas) es un momento histórico porque esta ocasión era la primera vez que George y la pequeña Charlotte acudían a ver el fútbol en familia. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Viral: ¡el príncipe George loco de emoción en su primer partido de fútbol!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.