Violeta Isfel: "En el momento que me di cuenta que solo éramos mi hijo y yo y que nadie más me iba ayudar, en algún punto sí me aterré"

Violeta Isfel probablemente nunca ha sentido tanto miedo en su vida como el día que tomó la valiente decisión de sacar adelante sola a su hijo Omar cuando apenas tenía 19 años. “En el momento que me di cuenta que solo éramos él y yo y que nadie más me iba ayudar en algún punto si me aterré”, se sincera la actriz mexicana en entrevista exclusiva para People en español.

“Lo que más me aterraba era quedarme solita con él y que no pudiera trabajar o que no encontrara trabajo, o que no tuviera con quien dejarlo mientras trabajaba”, confiesa.

Su temor inicial, sin embargo, se fue disipando poco a poco conforme fue pasando el tiempo. “Gracias a mis papás que obviamente me apoyaron muchísimo y a ponerme las pilas en el trabajo de pronto todo empezó a cobrar una forma maravillosa”, subraya la reconocida intérprete de 33 años.

Así como le permitió criar a su hijo y que no le faltara nada, Isfel es consciente de que su carrera también le impidió compartir todo el tiempo que le hubiera gustado con su retoño.

“Cuando yo entré a Atrévete a Soñar (2009), mi hijo tenía 6 años, y yo no le pude enseñar a andar en bicicleta, por ejemplo”, cuenta. “Recuerdo que mi papá me habló por teléfono un día diciéndome que Omar ya sabía andar en bicicleta y al momento me pegó muchísimo porque era algo que yo quería vivir con él, pero a la vez decía ‘si yo no trabajo no hay bicicleta’. Como que empecé a entender que a lo mejor no era la mamá de cantidad, pero sí de calidad. Entonces cada vez que veía a mi hijo trataba de que fuera un momento muy divertido o extraordinario, o hacíamos cosas locas o divertidas”, agrega.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Hoy la actriz no puede estar más orgullosa de la relación que tiene con su primogénito.

“Creo que soy una mamá a la que le preocupa y le ocupa muchísimo la comunicación con su hijo. Para mí comunicarme con mi hijo es lo más importante, me gusta mucho escucharlo, saber dónde está, qué necesita. Soy una mamá en la que puede confiar. Platicamos absolutamente todos los temas que necesite platicar y tratar”, asegura la inolvidable Antonella de Atrévete a soñar.

“[También] soy una mamá creo que muy divertida, o al menos él me lo ha dicho que se la pasa bomba. Nos divertimos y reímos muchísimo. Estamos igual de locos yo creo”, reconoce.

“Pero sabe que soy su mamá, como que sí hay puntos de limite”, matiza.

“Entonces creo que está padre. Es una relación bastante balanceada”, concluye.