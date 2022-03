Violeta Isfel revela la drástica decisión que ha tenido que tomar en su lucha por volver a ser mamá "Si Diosito nos lo quiere dar que nos lo dé'", afirmó resignada la actriz al contar lo que está sucediendo con respecto al tratamiento de fertilidad que seguía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Violeta Isfel, estrella de exitosas telenovelas de Televisa como Atrévete a soñar, Una familia con suerte y Mi marido tiene familia, ha dado a conocer el drástico paso que ha tomado en su lucha por volver a embarazarse. La nacida en Ciudad de México reveló que se encontraba siguiendo un tratamiento de fertilidad pero que lo ha abandonado debido en parte al tratamiento que sigue en contra de la depresión que le fue diagnosticada hace unos meses como ella misma reveló en enero pasado y que ha calificado como una de las pruebas "más complicadas" que le ha tocado vivir. "Ahorita mi esposo y yo mejor lo soltamos, porque con tanto medicamento y tanta cosa, se me revolvió todo tan feo que dijimos 'mejor no presionemos por ahí", afirmó Isfel, quien es madre de un joven de 18 años llamado Omar, a Mezcal Entertainment. "Si Diosito nos lo quiere dar que nos lo dé'; pero mi salud es más importante". Según reveló la actriz la ansiedad y angustia por lograr el embarazo les estaba afectando tanto a ella como a Bernal, su pareja. "Él me ve mal y se me angustia mucho. Ahorita trae el esófago quemado, era de: 'No, no, ya vamos a relajarnos los dos, no necesitamos la presión', ¡tan tan!': Isfel participa actualmente en la puesta en escena de la obra Contigo, Pero sola en un teatro de la capital azteca. El pasado 17 de febrero Isfel apareció al lado de su pareja para desearle un feliz cumpleaños: Violeta Isfel y su marido Credit: IG/Violeta Isfel Isfel es mamá de un apuesto muchachito, Omar, que en diciembre cumplió los 18: Violeta Isfel con su hijo Credit: IG/Violeta Isfel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a su tratamiento contra el llamado "mal silencioso" Isfel asegura que ahí la lleva: "[Voy] de la mano de mi terapeuta, que eso es algo que no debes soltar y menos en un momento así. El medicamento herbolario ya me lo terminé, ahorita ya no hubo necesidad de volver a hacerlo y mi tarea diaria de verme bonita para mí, me arreglo para mí y no puedo permitirme salir si no me arreglo para mí, y ahora este texto Contigo Pero Sola está sanándome también". Por cierto que Isfel ha destacado el importante papel que jugaron su marido e hijo en su tratamiento pues ellos se percataron que algo no andaba bien con la actriz. "¿Cuántas personas están pasando por esto y ni se enteran?".

