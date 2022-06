Mellizos de Victoria Ruffo roban cámara en el cumpleaños de su mamá, ¡mira cómo han crecido! A poco de cumplir la mayoría de edad, Vicky y Anuar Fayad roban cámara en una serie de posts de familia y amigos, ¿los has visto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victoria Ruffo con sus hijos en su 60 cumpleaños Credit: IG/Victoria Ruffo Feliz y agradecida con la vida Victoria Ruffo se ha dejado sentir en las redes por los festejos por sus seis décadas de vida. Mimada por familiares y amigos, la estrella de telenovelas ha aparecido en múltiples posts mostrando cómo ha celebrado tan importante fecha en la cual lógicamente ha estado acompañada de sus hijos José Eduardo Derbez —fruto de su a veces accidentada relación con el actor Eugenio Derbez— y los mellizos Vicky Anuar, que tuvo con su actual marido, el exgobernador del estado de Hidalgo, México, Omar Fayad. A punto de cumplir la mayoría de edad los mellizos han robado cámara pues sus apariciones en redes con su mamá son esporádicas. La protagonista de inolvidables telenovelas —entre las que recordamos Simplemente María, La madrastra y Corona de amor, entre muchas otras— presumió a sus retoños en diferentes posts de Instagram y ahí se aprecia cómo, a dos meses de cumplir sus 18 años, ya son unos adultos y que han heredado los rasgos tanto de su famosa mamá como de su padre. Vicky Fayad con su medio hermano, José Eduardo Derbez: Vicky la hija de Victoria Ruffo con su medio hermano José Eduardo Derbez Credit: IG/Victoria Ruffo Mane de la Parra presumiendo su encuentro con Vicky en las celebraciones de Victoria Ruffo: Mane de la Parra y Vicky, la hija de Victoria Ruffo Credit: IG Stories / Mane de la Parra Fan Club Vicky y Anuar con su mamá y José Eduardo Derbez en un post de la costarricense Maribel Guardia: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Son momentos inolvidables para la actriz y su familia quien está más activa que nunca y preparando el estreno de Corona de Lágrimas 2. La ficción regresa a la pantalla 10 años después bajo la producción de José Alberto"El Güero" Castro e incluye en su elenco a la mayoría de los actores que conformaron su reparto original, entre ellos Ernesto Laguardia, África Zavala, Maribel Guardia y Raquel Garza. Además cuenta con la participación de José María Torre, Alejandro Nones y Mane de la Parra como los hermanos Chavero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mellizos de Victoria Ruffo roban cámara en el cumpleaños de su mamá, ¡mira cómo han crecido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.