Victoria Ruffo sobre las críticas negativas a sus hijos: "A palabras necias oídos sordos"

Como toda mamá que está orgullosa de sus hijos, Victoria Ruffo no duda en presumir de la compañía de sus mellizos, Vicky y Anuar, de 14 años, a través de las redes sociales.

“Mis amores chiquitos”, escribió la reconocida actriz mexicana junto a una de las imágenes más recientes que compartió en Instagram de sus retoños.

A pesar de tratarse de una bella foto familiar en la que solo se respira amor y felicidad, la instantánea no ha estado exenta de críticas ya que algunos seguidores de la que fuera protagonista de exitosas telenovelas mexicanas como La madrastra y Corona de lágrimas han valorado negativamente el aspecto físico de los adolescentes con duros comentarios que bien podrían herir a cualquier ser humano, especialmente a un menor de edad.

Lejos de molestarse o poner el grito en el cielo, Ruffo, quien fue cuestionada por este asunto en un reciente encuentro con los medios de comunicación en México, prefiere no hacerle caso a ese tipo de comentarios que lo único que destilan es odio y veneno, por lo que ha decidido ignorarlos.

“Me valen gorro. A palabras necias oídos sordos y la verdad no me engancho con cosas negativas ni malas. Sería absurdo porque aparte se esconden detrás de una foto que quien sabe si es. No me engancho”, aseguró recientemente la también heroína del melodrama La malquerida.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Precisamente ese mismo mensaje de no ‘engancharse’ es el que justamente le ha transmitido a sus retoños.

“Yo con mis hijos platico mucho y lo mismo que les contesté ahorita a ustedes, a ellos también les digo que a palabras necias oídos sordos y que no hagan caso. No tienen por qué hacerles caso. O sea te vas a pelear con quién sabe quién […]”, declaró la intérprete de 56 años.