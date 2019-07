Victoria Ruffo celebra los 15 años de su hija ¡con espectacular fiesta! La actriz mexicana tiró el pasado fin de semana la casa por la ventana para celebrarle la fiesta de 15 años a su bella hija Vicky. ¡Mira las imágenes! By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La fiesta de quince años es, sin duda, uno de los acontecimientos más esperados por toda adolescente latina y la hija de la actriz mexicana Victoria Ruffo y el político Omar Fayad no iba a ser la excepción. La protagonista de exitosos melodramas de Televisa como La fiera, La madrastra y Corona de lágrimas tiró el sábado pasado la casa por la ventana para celebrarle por todo lo alto esta fecha tan especial a su hermosa hija Vicky, quien cumplirá 15 el próximo 11 de agosto. “Ya tiramos la casa por la ventana, ya le hicimos su fiesta. Estaba muy emocionada y eso me da mucha ilusión”, expresó la protagonista de inolvidables melodramas de Televisa como La madrastra y Corona de lágrimas en entrevista para LatinShow News, medio que reveló este jueves en exclusiva las imágenes de la especular fiesta de cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Los chambelanes fueron mi marido (Omar Fayad) y sus hermanos José Eduardo y Anuar, aunque en total fueron cuatro y bailaron el vals. ¡Se veía hermosísima!”, detalló Ruffo, quien graba en México la comedia romántica de Televisa Cita a ciegas, ficción en la que se adentra por primera vez en su extensa carrera como actriz de telenovelas en el género de la comedia. La adolescente lució durante su fiesta de 15 años un espectacular vestido negro confeccionado por el famoso diseñador mexicano Mitzy, quien tuvo el detalle de obsequiarle el traje. “Le hizo el favor de regalarle su vestido. Ella lo pidió negro y le encantó, se veía hermosa”, aseguró la intérprete de 57 años, quien tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram. Advertisement EDIT POST

