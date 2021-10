El 27 de abril, Victoria La Mala tenía planes de salir a cenar con su marido Eriq Patinio para celebrar el primer aniversario del día en que se conocieron, pero un presentimiento no la dejaba tranquila. "Me desperté y una voz en mi cabeza me decía: 'Asegúrate de que no estás embarazada'. Yo pensaba que no estaba embarazada porque sentía todos los síntomas de que me iba a llegar mi período", recuerda la cantante de 33 años, quien para aplacar esos pensamientos fue a la farmacia y compró tres pruebas caseras. "Hice la primera y antes de los tres minutos decía: 'Embarazada'. Ese era mi instinto que me decía: 'Ya tienes a un bebé dentro de ti'".

Así que esa noche la cantante —cuyo nombre de pila es Victoria Ortiz— se apareció en el restaurante con las pruebas de embarazo envueltas para regalárselas a su esposo. "Es una oración que fue contestada por Dios", dice el empresario de raíces filipinas de 34 años, quien cuando vio la cajita pensó que la futura mamá le daría una pluma como regalo de aniversario. "Descubrir que eres padre es un sentimiento increíble, abrumador de felicidad, entusiasmo y gratitud todo al mismo tiempo".

Y es que la pareja, que se conoció en una discoteca en Beverly Hills, CA, no puede más que agradecer porque estos meses de espera han transcurrido en tranquilidad. "Estoy en la recta final y no lo creo; apenas estoy sintiendo que estoy embarazada", confiesa la intérprete que durante su embarazo ha continuado su rutina de ejercicios, promocionó su EP Soy mala (Roc Nation) y preparó una producción navideña. "Dejé de usar todos los químicos del mundo. Mi piel está superbien, todo mi cuerpo se siente bien. Ahora [en el] tercer trimestre sí estoy empezando a sentir más peso y es más difícil acomodarme. Pero la verdad he tenido un embarazo superlindo".

¿Qué pasará con su carrera? ¿El bebé será niño o niña? La cantante lo cuenta todo aquí en exclusiva.

Victoria La Mala y Eriq Patinio Digital Cover Credit: Foto: Dimitry Loiseau/@DimitryL; Peinado: Savannah Calderon/@pelos_de_eloteee; Maquillaje: Marisol Villaseñor/@makeupbysol

¿Cómo recibieron la noticia de tu embarazo?

¿Cómo fue el flechazo?

Nos conocimos de la manera más rara y chistosa del mundo, en un antro en Beverly Hillls. Lo más raro es que tenemos una pareja de amigos que se conocieron en el mismo lugar y se acaban de casar. Fueron cosas de Dios y el destino. Tengo una amiga que vino de Nueva York a visitarme y esa era la última noche que iba a estar aquí en Los Ángeles. Yo no tenía ni ganas de salir y ella me convenció. Y mi esposo igual, no quería salir. Me dice que él estaba en su cama viendo un partido de basquetbol y un amigo le dijo que salieran. Y él le dijo que iba a salir si el partido lo ganaba un equipo, que era imposible que ganara porque tenía que meter como 20 puntos en 30 segundos y los metieron.

Nos conocimos y no había mucha gente. Nos pusimos a platicar y hubo algo en él… siempre había escuchado que cuando conoces a la persona y es tu alma gemela algo sientes. Me acuerdo que no estaba ni buscando pareja, me había ido muy mal en el amor. Me estaba concentrando en mí misma, en mis perros que eran mis bebés en aquel entonces. Algo sentí cuando estaba platicando con él. [Pensé:] 'Hay algo diferente en este hombre y no sé qué es'. Se me hizo muy simpático, me cayó superbien. Mi mente no estaba en que iba a ser mi novio.

Ni pensé que le había gustado a él, esto pasó hace siete años. Salimos en nuestra primera cita y pues había una conexión más allá de cualquier relación. Nos casamos en febrero.

¿Quieren niño o niña?

Mientras el bebé venga saludable y bien eso es lo que más importa. Pero a él le gustaría un niño para que cuide a [un futuro] hermanito. Yo le digo que no necesité que nadie me cuidara. A mí me gustaría tener un niño y una niña. El sexo que sea voy a estar feliz y nos enteraremos el domingo.

¿Cómo le diste la noticia del embarazo a Eriq?

Esa noche teníamos una cita para celebrar nuestro aniversario de conocernos, que fue el 27 de abril. Le puse las pruebas de embarazo en una caja y metí la caja en una bolsita. Y pensó que le iba a regalar una pluma. Cuando lo abrió se quedó en shock, estaba muy contento. No tenía idea si iba a ser fácil embarazarse y Dios nos bendijo con este bebé. Este bebé es una bendición. Cuando escuchamos el corazón del bebé fue increíble.

¿Cómo has vivido estos meses?

Estoy en la recta final y no lo creo; apenas estoy sintiendo que estoy embarazada. Los primeros dos meses tuve muchísimas nauseas, pero leí unos tips que con unas gomitas de jengibre me iban a ayudar. Seguí con mis planes y mis rutinas todo normal, y sigo haciéndolo tres días a la semana. Mi entrenadora me ha ayudado muchísimo. Estuve viajando haciendo videos, sé que mucha gente estará en shock cuando sepan que estoy embarazada. Dejé de usar todos los químicos del mundo. Mi piel está superbien, todo mi cuerpo se siente bien. Ahora que estoy entrando al tercer trimestre sí estoy empezando a sentir más peso y es más difícil acomodarme. Pero la verdad he tenido un embarazo superlindo.

¿Será un parto natural?

Sí, hasta ahora gracias a Dios tendremos un parto natural. Pero obviamente sí pediré medicinas para el dolor. No hemos ido a clases, pero he estado leyendo muchos libros, tomando varios cursos online de respiración y pues [con] el ejercicio tengo una entrenadora, y ella me había estado entrenando y sigo entrenando; se adaptan los ejercicios a mi estado.

¿Cómo ha cambiado tu rutina?

Siempre he dicho que no podía creer que estaba embarazada, me siento muy bien.

¿Ya tienen todo preparado para recibir al bebé?

Estamos preparando el cuarto, tenemos mil cajas. Ese cuarto era un cuarto mío de ropa y lo limpié, y ahora va a ser el cuarto del bebé. Tenemos su cuna, muchas cosas que necesitamos están aquí. Solo falta ponerlas todas juntas.

¿Seguirás trabajando?

No he parado, ahorita estoy preparando un EP de Navidad que va a salir a finales de noviembre y estoy preparando mi proyecto para el año que entra. Soy mamá primeriza y voy a necesitar un par de meses para estar con mi bebé. Me encanta lo que hago, me encanta trabajar. Tengo otro EP que se llama Soy mala, de Roc Nation.

¿Cómo viviste la pandemia junto a Eriq?

Al principio fue muy difícil para todos, pero siento que eso nos unió. Fue cuando nos comprometimos en agosto del año pasado; o te vuelves más cercano a tu pareja o acabas separándote. Fue una confirmación de que era una persona con la que quería trabajar. Nunca me imaginé que me fuera a comprometer ni a tener un bebé en medio de la pandemia.

¿Cómo han tomado sus familias la noticia?

Están felices. Para mi mamá este va a ser su primer nieto. Mis hermanos están felices de que será su primer sobrino [o] sobrina. Mi suegro ya tiene dos nietos; mi suegra dice que será el tercer mosquetero o la primera princesa de la familia.

¿Cambiarías algo de tu vida?

No cambiaría nada, todo lo que he pasado me ha hecho la mujer que soy con todo lo bueno y lo malo. Lo más difícil para mí es haber seguido mi visión como artista sin importar las críticas. No me puedo quejar. Dios me ha dado muchísimas bendiciones

