Conoce a Victoria, la hija mayor de Laura Bozzo que trabaja en moda: "Mi mamá es una niña inocente" By Carole Joseph

Victoria de la Fuente Bozzo es la hija mayor de conductora peruana Laura Bozzo. A sus 37 años, Victoria es dueña de una empresa de moda y vive entre Nueva York, México y París. Aquí les contamos un poco de su historia.

Victoria

Nació en Lima, Perú, tiene 37 años. Desde hace diez trabaja en el mundo de la moda.

Su propia compañía

Es dueña de la compañía Studium VDF. "Ayudo a las marcas para que tengan éxito", cuenta De la Fuente. "[Les doy] estrategias. He trabajado con marcas latinoamericanas para posicionarlas en el mercado de Estados Unidos".

Madre e hija

Victoria y Laura están muy unidas. La empresaria procura pasar bastante tiempo con su madre cuando su agenda se lo permite. "Voy a México cada seis semanas. Y aprovechando que lo que yo hago lo puedo hacer con una computadora veo cada vez más seguido [a mi mamá]", cuenta.

Siempre al pendiente

"Cuando vivía en París, mi mamá [iba] cada dos o tres meses. Siempre me veía", confiesa Victoria, quien junto con su hermana. Alejandra, tiene un departamento en Acapulco, México. "A [mi mamá] lo que más le gusta es Acapulco".

Aunque no lo crean

"Por un lado, [mi mamá] es la misma persona que [se] ve en televisión. Pero por el otro lado es una niña chiquita inocente, aunque no parezca", asegura Victoria. "En el show la ves 100 por ciento fuerte, pero hay un lado muy de niña chiquita de mi mamá, de mucha inocencia. Prefiere creer a la gente antes de no creerle, lo cual la ha metido en problemas".

Mucha plática

Cuando está en Ciudad de México, Victoria se dedica de lleno a su madre. "Mi mamá no es tanto de salir de la casa, no es muy sociable", dice. "Nos vamos siempre a Acapulco o nos quedamos en el departamento conversando, viendo películas. Si estamos en [Ciudad de México] vamos a comer y después nos regresamos a la casa y conversamos. Aprovechamos el tiempo juntas".

¡Gracias mamá!

¿Cuál es el consejo que le ha dado su madre? "Si quieres algo no te quedes con las manos cruzadas, [trabaja]", desvela.

Mano derecha

Cuando su madre se mudó de Perú a Ciudad de México, Victoria estuvo ahí para apoyarla. "Yo me mudé para estar con ella y para ayudarle", cuenta. "Yo ya estoy más acostumbrada a mudarme [viví en París], pero para ella sí era difícil, entonces me mudé dos años a México para ayudarla a que se ubicara, porque fue comenzar desde cero".

Lo más duro

La vivencia más fuerte que Victoria ha vivido en su vida, fue cuando su madre fue arrestada en Perú durante tres años.

