A sus 52 años Víctor Manuelle se convierte en abuelo "Ya oficialmente pueden llamarme abuelo", exclamó orgulloso el artista por la llegada de su "princesa". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Víctor Manuelle se ha convertido en abuelo a sus 52 años . "Oficialmente ya pueden llamarme abuelo", exclamó el salsero puertorriqueño en un video que grabó desde su auto y en un verdadero estado de euforia por la feliz noticia. Fue el 20 de octubre pasado que el artista anunció que su hija Yanishka estaba en la dulce espera. "¿En qué he estado trabajando durante la pandemia?", exclamó en dicha ocasión. "El proyecto y trabajo más hermoso que he tenido: velar, cuidar y ver crecer todos los días la barriga de mi hija. Ya falta menos para que la princesita de abuelo llegue a la casa. Dylara Valentina, Abuelo y la familia te esperamos con mucho amor". La bella Dylara nació a las "4:55 de la tarde aproximadamente" por medio de "parto natural y está saludable", exclamó el orgulloso abuelo. Horas antes del nacimiento, y visiblemente ansioso por la inminente llegada de su primera nieta, Víctor Manuelle colgó otro video mostrando las horas que se vivían antes del alumbramiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A principios de octubre pasado el "Sonero de la juventud" compartió un post de Instagram donde mostraba los progresos de la que será la habitación de la bebé. “Comenzamos el proyecto “Dylara Valentina”, expresó. "Ya estamos preparando lo que va a ser su cuarto. ¡Qué emoción! Les iré informando. Soy el abuelo más feliz del mundo”. Esta será sin duda una Navidad muy dulce con la llegada de la bebé. ¡Felicidades al orgulloso abuelo y a toda la familia!

