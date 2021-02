Close

Vicky Terrazas revela el sexo de su primer bebé La vocalista de Horóscopos de Durango se encuentra en el segundo trimestre de embarazo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como mamá primeriza, Vicky Terrazas está más que emocionada por compartir cada detalle de su embarazo. Así que no pudo guardar el secreto del sexo de su bebé y tras obtener la noticia de su médico, la cantante reveló a su familia que su primer hijo será un varón. Acompañada por su pareja, Vicky reventó un gigantesco globo de donde brotó confeti azul, representando a su futuro heredero, a quien por el momento llama Baby Omavi. "Nuestro frijolito es un niño", compartió la intérprete junto a un vídeo en su cuenta de Instagram. Así, la cantante cumplió su promesa de mantener a sus seguidores informados de cualquier noticia en torno a su embarazo, especialmente el sexo del bebé. "Me siento muy feliz, me siento muy llena de amor por este ser, que es una maravilla estar creando un bebé, un humano, ¡lo estoy creando yo!", expresó emocionada en sus redes. "Estoy disfrutando esto [del embarazo] bastante, es una etapa muy hermosa. Al principio tenía mucho miedo. Ahorita ya estoy en un momento donde me siento muy tranquila, muy feliz, con mucho amor, muy sentimental y la verdad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A principios de esta semana, Vicky confirmó que se encuentra en el segundo trimestre de gestación con 15 semanas cumplidas. La cantante aprovechó el anuncio de su embarazo para agradecer las muestras de cariño por parte de sus seguidores, en esta esperada etapa de su vida, que confesó jamás imaginó que llegaría. "Me hacen sentir tan querida. Y me encanta sentir que nuestro bebe va a ser muy querido y muy esperado", expresó.

