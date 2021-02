Close

¡Vicky Terrazas está embarazada! Presumiendo su pronunciada barriguita, la cantante de Horóscopos de Durango anunció que se convertirá en mamá por primera vez. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de meses de guardar el secreto y esconder su creciente barriga, Vicky Terrazas finalmente gritó a los cuatro vientos que se encuentra en la dulce espera. La cantante de Horóscopos de Durango sorprendió a sus seguidores con la inesperada noticia, que acompaño con una fotografía mostrando la ecografía junto a su pareja, Omar. "Con mucho amor, les comparto mi producción ¡más importante en mi vida! Nuestra colaboración de amor y vida", escribió junto a la imagen en su cuenta de Instagram. "Siento mucha emoción y nervios de anunciarles esta nueva bendición que me llena de ¡amor y alegría! Pero sé que muchos compartirán mi alegría y nos llenarán de buena vibra. ¡Seré una mami!". El futuro papá, del que se desconoce por ahora el nombre completo y es integrante de Banda La Mejorcita, también compartió la buena nueva con sus seguidores en su cuenta de Instagram "¡Estamos embarazados!", escribió el músico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/@vicky_hdd Por su puesto que las felicitaciones y buenos deseos no se hicieron esperar, pero entre las personas que más disfrutaron la noticia estuvo la hermana y fiel compañera de la cantante, Marisol Terrazas, quien brindó por el próximo miembro de la familia. "Estamos celebrando porque Vicky finalmente anunció que está embarazada y ¡voy a ser tía! y es su primer baby", expresó feliz en las redes sociales con copa en mano, junto a su esposo. "Queremos felicitar a mi hermana y a Omar porque van a ser muy buenos papás. ¡Felicidades!… [seremos] los tíos consentidores". Vicky había mantenido su relación sentimental alejada del ojo público. Con esta noticia, al parecer, está lista para compartir esta nueva etapa de su vida. ¡Felicidades!

