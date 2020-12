Close

¡Qué tierno bisabuelo! ¡Así le canta Vicente Fernández a su primer bisnieto! A sus ochenta años, el clip de la leyenda mexicana cantándole con tanto amor a su primer bisnieto encantó a los usarios de las redes y se hizo viral. ¡Qué belleza! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es un ídolo legendario de la música latina y ahora, también es bisabuelo. El gran Vicente Fernández conmovió esta semana las redes al cantar al oído de su primer bisnieto el precioso tema Hermoso cariño. El talentoso mexicano se hizo viral cuando comenzó a circular el video donde, con una ternura infinita y a sus 80 años, Don Chente entona la famosa melodía con enorme cariño, mientras acaricia el rostro del bebé para sacarle una sonrisa recostado junto a él. El pequeño Luca Fernández es hijo de Ramón Fernández y Daniela Gutiérrez. El bebé nació este pasado verano, el día 30 de julio. Dentro de unos años, el bisnieto de Don Vicente podrá ver este bello clip y saber que su legendario bisabuelo le cantó esta canción un día cuando apenas tenía cuatro meses de vida. Don Vicente lleva casado desde 1963 con su esposa, la famosa Cuquita, y la pareja ha disfrutado de una familia muy unida a través de los años. Así felicitaba el intérprete de infinitos clásicos mexicanos a su mujer el día de su cumpleaños: “Saben amigos, si volviera a nacer, me casaría con la misma mujer, sin dudarlo un segundo... Con cariño y amor para mi Cuquita”, escribió bajo el poético mensaje que publicó en el que puede leerse: “La vida me ha enseñado que los amores verdaderos siempre encuentran su camino”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Cuando le pedí que fuera mi novia, me rechazó una vez. La segunda, me dejó esperando tres días, fueron los más largos de mi vida”, confesó tiempo atrás. Cuando se conocieron, Vicente Fernández todavía era un joven humilde con poco que ofrecer a su futura esposa, salvo un amor apasionado cuando se enamoró de ella nada más verla y le regaló una flor de laurel al salir de misa.

