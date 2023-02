La hija de Verónica Bastos ya tiene 15 años La copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) es madre de una adolescente de 15 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Bastos Verónica Bastos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Verónica Bastos es actualmente uno de los rostros más destacados de la televisión hispana. La periodista costarricense no solo es una de las cuatro anfitrionas del programa La mesa caliente, que Telemundo transmite a las 3 p. m., hora del Este, sino que además tiene su propia sección dentro del show matutino de la cadena, Hoy Día, La casa de los famosos Sin Censura, en la que comenta sin pelos en la lengua todo lo que sucede en el exitoso reality show. Solo sus compañeros de trabajo y gente cercana saben que detrás de esta periodista aguerrida y apasionada por su trabajo se encuentra una mamá muy presente que ama incondicionalmente a su hija, a quien define como su "bendición más grande" y "el mejor regalo que Dios" le ha dado. Verónica Bastos Verónica Bastos, anfitriona de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Verónica Bastos, anfitriona de La mesa caliente (Telemundo) Verónica Bastos, anfitriona de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Verónica se convirtió en madre el 7 de julio de 2007. "Hasta el día de hoy es el mejor momento de mi vida", reconocía años atrás sobre la llegada al mundo de su hija. "Yo creo que lo más importante que le puedo dar a mi hija es enseñarle a ser leal, la honestidad, la lealtad con la gente que la rodea, sobre todo porque en este ambiente, en el ambiente de la televisión, se maneja mucho la apariencia, cómo tú eres, cómo tú vas y no necesariamente eso es lo más importante". Verónica Bastos Verónica Bastos, su esposo y su hija en 2021 | Credit: Instagram Verónica Bastos Hoy su primogénita Amanda está convertida en una adolescente de 15 años. Verónica Bastos Verónica Bastos, su hija y su esposo a principios de 2023 | Credit: Instagram Verónica Bastos Aunque siempre ha sido una mamá muy presente, Verónica aseveró meses atrás en el pódcast 'Lo que no se habla' de su compañera y amiga Giselle Blondet que siente un poco de culpa por no haber tenido tanto tiempo para estar con ella debido a su trabajo. "He tenido tanto trabajo en todos estos años desde que nació que siento un poco de culpa y entonces quiero estar cerca de ella. Gracias a Dios ahora existen tantas formas de estarlo que me ayudan mucho. No me quiero perder nada de las cosas importantes que le suceden y esto desde el día uno que nació porque siempre he sentido como esa culpita de no haber estado más presente como mamá, aunque sé que estoy ahí y cuando la veo tiene muchas cosas de mí y sabe que soy una mamá muy presente y demás, pero sí me gustaría haber podido estar más con ella", se sinceró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora está felizmente casada con el productor de televisión Alexis Núñez. "Es mi maestro, mi amigo, me ha enseñado lo que sé de televisión y me ha dado un hogar". Verónica Bastos Verónica Bastos y su esposo Alexis Núñez | Credit: Instagram Verónica Bastos Verónica Bastos Verónica Bastos y su esposo Alexis Núñez | Credit: Instagram Verónica Bastos La periodista comparte de vez en cuando románticas imágenes de ambos juntos a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 800 mil seguidores.

