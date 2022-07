Vanessa Lyon reaparece en redes tras revuelo por acusaciones de supuesta violencia doméstica: "Madre es madre" La actriz y modelo Vanessa Lyon apareció en sus redes sociales tras declaraciones del padre de su hijo León Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon Credit: Instagram/@_vanessalyon Tras verse envuelta en un escándalo mediático por supuesta violencia doméstica, Vanessa Lyon apareció en Instagram e hizo caso omiso a las denuncias y dimes y diretes. "Nuestra conexión es irremplazable, y como dijo la enfermera cuando puso a León sobre mi pecho: "Tú eres su hábitat", … qué descripción tan hermosa, pensé", escribió la modelo junto a una fotografía en la que aparace con su primogénito León Calderón, producto de su relación con el mexicano Carlos Calderón. "Y así nos creó Dios, la naturaleza es: Madre es madre". Ese mensaje no ha sido el único que Lyon ha compartido públicamente. A pesar de no pronunciarse directamente sobre la denuncia puesta por su expareja contra ella el 18 de mayo en el Tribunal de familia de Miami sobre violencia doméstica, la venezolana sí dejó entrever que las cosas con el padre de su hijo no marchaban bien y escribió en las redes sociales de People en español un comentario debajo de una publicación en donde se daba a conocer que Gianluca Vacchi y su pareja Sharon Fonseca gozaban de una excelente relación a pesar de su diferencia de edades. "Porque él no es un enfermo narcisista patológico", escribió la también actriz, quien es veinte años menor que Calderón. "El dinero no importa. Hay unos con dinero que dejan a la pareja sin nada". Vanessa Lyon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, en un sorprendente mensaje publicado en sus redes sociales el copresentador de Despierta América (Univision) dejó bien en claro que no tiene "ninguna acusación de violencia doméstica". "Quiero decirles que como persona pública que soy y por la responsabilidad que siento de trabajar para ustedes que nos sintonizan cada mañana, quiero dejar claro que no tengo ninguna acusación de violencia doméstica. Y que pueden constatarlo en la corte". Vanessa Lyon Credit: Instagram/@_vanessalyon La pareja, quien se conoció a través de Cristina Bernal, la esposa de Alan Tacher, dio a conocer que mantenían una relación sentimental en enero del 2021, en mayo de se comprometieron en un helicóptero y en julio del mismo año en que anunciaron que Lyon, cuyo nombre de pila es Vanessa León, se había mudado a Miami y juntos estaban en la dulce espera de su primer bebé. "Estamos embarazados, enamorados y felices", confesó entonces orgulloso Calderón a People… "Pensamos en hacer la boda, pero los dos de entrada [no queremos hacer] boda con panza. Mejor nos esperamos".

