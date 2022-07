¡Vanessa Lyon derrite las redes al publicar video con su hijo León tras su separación! Ahora que las redes se han convertido para ella en una ventana al mundo, ha mostrado cómo es su vida como mamá influencer de un bebé de 9 meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde ya, las redes se han convertido para Vanessa Lyon en una plataforma para mostrar su proceso de reconstrucción tras su separación del conductor y padre de su hijo, Carlos Calderón. Así lo expresó en estos días en Instagram y así parece que ha comenzado a hacer. Con el fin de retomar la vida profesional que siempre tuvo como actriz, modelo y todo lo relacionado con el entretenimiento, la feliz mamá ha empezado a abrirse a sus más de 100 mil seguidores y contar cómo es su día a día como madre soltera. Este domingo, Vanessa compartía un video de lo más divertido y esta vez acompañada de su hijito León, su compañero de aventuras. Con el mayor sentido del humor, mostró lo complicado que es ejercer de influencer a la vez que mamá mostrando las tomas falsas del video. Al final quedó tan divertido, que la artista se animó a publicar el amoroso desastre con caída al suelo de teléfono incluida con el fin de hacer ver cómo es su vida, tal cual, sin filtros ni apariencias. Vanessa y León Vanessa y León | Credit: IG/Vanessa Lyon Junto a esta grabación tan casera y que ha derretido a sus seguidores con su ternura, escribía unas palabras sobre el verdadero y más puro amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y Dios dijo: No te voy a dar lo que me pides, te voy a bendecir con algo mucho mejor. Entonces llegó León a mi vida. Te amo Dios, te amo Le", apuntó junto a estas divertidas y amorosas imágenes de madre e hijo. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: IG/Vanessa Lyon Este fin de semana, Vanessa mostraba varias visitas a apartamentos en medio de la búsqueda de su nueva casa y el lugar donde volver a empezar. Anunció que está inmersa no solo en eso, también en la reconstrucción de su vida laboral que dejó aparcada antes de convertirse en mamá. A pesar de asegurar que empieza prácticamente desde cero después de haberse quedado prácticamente "sin nada", está decidida a recuperar todo lo que dejó en el camino. Tiene, según ella misma expresa, el motor más grande de todos, su hijo, razón de peso para seguir hacia adelante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Vanessa Lyon derrite las redes al publicar video con su hijo León tras su separación!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.