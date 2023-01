Vanessa Lyon muestra sus atributos con poca ropa ¡Espectacular! La pareja del conductor Carlos Calderón mostró en sus redes sociales una imagen en donde muestra sus atributos físicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien es muy activa en sus redes sociales, esa es Vanessa Lyon. Así como no repara en compartir la felicidad que vive tras su reconciliación con el mexicano Carlos Calderón, la modelo también publica numerosas imágenes de ella antes de ser mamá. La también actriz dejó estupefactos a su seguidores al publicar en sus historias de Instagram una fotografía de ella en el 2018. En la imagen se puede ver a la venezolana frente a una ventana mostrando su figura al natural con un pequeño bikini. La postal fue acompañada por otra imagen de ella junto a su hijito León, producto de su relación con el otrora presentador de la cadena Univision. "Memorias 2018- 2023", escribió esta. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Instagram Stories Vanessa Lyon En días anteriores, Lyon, quien orgullosa comparte las cartas de amor de su pareja, fue la primera que alzó la voz en sus redes para apoyar a su pareja quien dijo adiós al programa Despierta América (Univision). De igual forma, la joven viajó con él a California para apoyarlo en lo que aparentemente será su próxima aventura profesional. "Es bueno estar en casa. Se siente bien", escribió la artista, quien antes de hacer una familia con Calderón en Miami, vivió en Los Ángeles. Vanessa también mostró al pequeño León haciendo de las suyas en el set, mientras Calderón se encontraba en la silla de maquillaje y presentó un vídeo donde el pequeño disfruta de su almuerzo mientras su papá se prepara para regresar frente a las cámaras. "Desayunito para bebé en el set", escribió Vanessa, anotando nuevamente la ciudad.

