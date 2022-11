¡Exclusiva! Vanessa Hauc celebra el bautizo de su hija Zuri y habla de su vida con la bebé Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual Vanessa Hauc comparte en exclusiva fotos del bautizo de su hija Zuri y habla con People en Español sobre momentos mágicos que ha vivido con la bebé. "Fue un día muy importante para todos nosotros, le dimos la bienvenida a nuestra familia, sabíamos que esto era algo fundamental para ella, que supiera que tiene una familia que la sostiene y la acompaña a cada paso y que siempre estará allí para ella", dice la presentadora de Telemundo sobre su hija, a quien adoptó en Colombia en el 2021 junto a su esposo Inti Munay. Empezar galería Revolución de alegría Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "Nuestra vida dio un giro de 180 grados con la llegada de Zurita. "Llevábamos mucho tiempo viviendo mi esposo y yo solos en casa, muy enfocados en trabajar, en nuestros proyectos personales y llego Zurita revolucionándolo todo", cuenta Hauc. "Hoy solo hay alegría, risas y mucho movimiento". Celebrando a Zuri Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "Aunque Zurita es muy pequeñita parecía que entendía lo que estaba pasando ese día", dice Hauc, aquí junto a su esposo, el antropólogo colombiano Inti Munay, y su hija, de 1 año, en su bautizo en Miami. Conexión de almas Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "Es maravillosa", dice Hauc sobre la relación de su hijo Sacha Hauc, de 27 años, con su hermana. "Sacha la ha recibido con todo el corazón, aunque él vive en otro estado ya que está terminando sus estudios de universidad, cada vez que tiene una oportunidad viaja a reunirse con nosotros", dice sobre su primogénito, quien estudia medicina en Yale. "Sacha le juega, la consiente y creo que a veces no puede creer que tenga una hermanita". El mejor regalo Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "Cada miembro de nuestra familia le trajo un regalo de bienvenida. Mi madre y mi hermano le trajeron flores para que siempre haya belleza en su vida. Sacha y su novia Agatita le trajeron cristales para que estuviera conectada con la naturaleza. Mi padre le trajo huayruros, semillas peruanas que simbolizan la abundancia. Mi hermana Clau le regaló la fuerza del viento, la madre de mi esposo, Rosalía y su hermanita Stefany le regalaron aceites para llenarla de bendiciones", cuenta Vanessa Hauc sobre su hija. Niña bendecida Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "Su madrina Kalista, su padrino Julito y mis amigos más cercanos le regalaron cada uno un don, una fortaleza que deseaban para la vida de Zurita", añade la presentadora, de raíces peruanas y colombianas. "Y todos juntos oramos agradeciendo su presencia en nuestras vidas y pidiéndole a la Madre María que siempre la acompañe". Una gran maestra Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "Ha sido una etapa maravillosa de nuestras vidas", dice Hauc. "La llegada de Zurita nos ha llenado de amor, experiencias tan bonitas y grandes aprendizajes, ver como ella se sorprende de todo, quiere conocerlo todo, aprende cada cosa, ver su inocencia y su inteligencia sensible nos ha llenado de vida, es como poder redescubrir la maravilla de las pequeñas cosas de la vida a través de sus ojos". Rodeada de amor Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "¡Agradezco tanto! Agradezco poder estar en familia en esta Navidad, que la vida nos regale un año más, agradezco todo lo aprendido este 2022, que tengamos salud, trabajo y podamos seguir creciendo y creando un bella realidad", reflexiona Hauc. Pura felicidad Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "Con Zuri disfruto cada instante", dice Hauc, quien recién visitó Disney con su hija y su esposo. "Aunque no la dejaban subir a la mayoría de los juegos por que no tenía la altura necesaria, ella estuvo feliz, corrió por todo el parque, disfruto del desfile con los personajes de Disney, levantaba las manitos como si de verdad estuviera en una montaña rusa, y tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo Peppa Pig. ¡Ella no lo podía creer!", recuerda. Tiempo de agradecer Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "Esta Navidad la celebraremos rodeados de familia", dice la comunicadora. "Para mí es la época más bella de año, es momento de parar un poco esta vida apresurada, hacer un balance de lo que hemos vivido en el 2022 y agradecer". Que siga la fiesta Vanessa Hauc Credit: JC Ortega @Go_Visual "Queremos decorar el arbolito, hacer el pesebre y una novena que es una tradición colombiana donde nos reunimos a cantar villancicos alrededor del pesebre", cuenta Hauc de sus planes esta Navidad. "Queremos que ella disfrute de estas tradiciones de nuestros países que son tan bellas".

