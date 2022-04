¡Cómo ha crecido Zuri, la bebé de Vanessa Hauc! Mira sus fotos. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vanessa Hauc, Inti Munay y su hija Zuri Credit: Liliana Sánchez/lilphoto.co ¡Cómo pasa el tiempo! Ya Zuri, la bebé de Vanessa Hauc cumplió un año. La presentadora y su esposo, Inti Munay, hablaron en exclusiva con People en Español sobre la decisión de adoptar a la bebé en Colombia y como la niña ha cambiado sus vidas. Mira las fotos de Zuri, quien cautiva con su carisma y belleza. Empezar galería Princesa La presentadora de Telemundo compartió un video en Instagram de su esposo y ella cantándole "happy birthday" a su pequeña y sorprendiéndola con un cupcake. Al ver la vela iluminada, la bebé brinca de emoción en su cunita. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Agradecida "Agradecida de cumplir mi primer año en este hermoso #PlanetaTierra", escribió junto a una foto de su hija la cofundadora de la organización Sachamama, en pro del medio ambiente. Hauc —quien es una de las 25 Mujeres Más Poderosas del 2022 de People en Español— nos habló de sus hijos Zuri y Sacha. "Mi hijo Sacha es mi sol y ahora Zuri es un ser maravilloso que ha llegado a llenarnos de alegría, de motivación y de fuerza. Ellos siempre han sido mi inspiración". 2 de 10 Ver Todo Su fuerza "Pensar en Sacha y Zuri ha sido el motor más fuerte para trabajar en temas de medio ambiente porque no hay nada que yo quiera más en el mundo que mis hijos y no hay nada que me inspire a crear más cambios que mis hijos", añadió Hauc a People en Español. "Si yo tengo la posibilidad de lograr cambios para que ellos vivan en un planeta más estable, con agua limpia, con aire puro para respirar, con comida orgánica que sea saludable y que ellos puedan vivir en un planeta saludable y feliz, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que sea así". 3 de 10 Ver Todo Anuncio Vida de mamá La vida le ha cambiado completamente a la presentadora de raíces colombianas y peruanas desde que adoptó a su hija. Hauc habló de esta importante decisión en exclusiva con People en Español. "El plan de Dios ha sido perfecto", dice Hauc. "Tenía que llegar así por este camino de la adopción. Somos bendecidos". 4 de 10 Ver Todo El mejor regalo La orgullosa mamá también compartió en sus redes sociales la emoción de la primera Navidad que celebró con su hija. "En nuestro árbol esta mañana. Agradecida", escribió con una foto de su bebé junto al arbolito navideño. 5 de 10 Ver Todo Buena compañía Una gran amiga de Zuri es su perrita Fergie. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cumpleañeras "Hoy celebrando a nuestra Fergie, 15 años de vida en la Tierra y 120 años perrunos", escribió Hauc sobre su mascota. 7 de 10 Ver Todo Puro amor "Zuri encontró su camino hacia nosotros y al final ha sido un maravilloso encuentro de almas", dijo Inti Munay sobre su hija. "Fue como si nosotros fuéramos sus papás de toda la vida. Es solo risas, juego, es feliz", añadió Hauc a People en Español. 8 de 10 Ver Todo Explorando el mundo Zuri sigue creciendo y aprendiendo cosas nuevas cada día. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina de corazones Zuri junto a su hermano Sacha, quien estudia medicina en Yale y los visitó en Miami. ¡Sin duda esta pequeña ha cautivado muchos corazones! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

